Karim Benzema nunca escondió el deseo de compartir con Kylian Mbappé en Real Madrid. Así que el delantero, cada vez que coincidió con ‘Kiki’ en la selección de Francia, le comentó sobre la vida en el club. Pese a ello, el campeón del mundo comunicó el fin de semana que eligió renovar contrato con PSG (hasta mediados del 2025) y agradeció a los merengues por el interés.

Luego del baldazo de agua fría que significó la prolongación de la estancia de Mbappé en Paris Saint Germain, Benzema fue el hombre más buscado para que emita una opinión al respecto. Entonces, con toda la experiencia por tantos años en el fútbol, Karim no le huyó a la respuesta y fue claro al mencionar cuál es la prioridad.

“Mbappé ha dicho que hablará contigo, a darte explicaciones cuando concentren con la selección francesa, qué crees que te dirá”, le consultaron al ‘9′ de Real Madrid. Acto seguido, el goleador fue contundente: “Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado una final de la Champions League. No es momento de hablar de esas pequeñitas cosas”, sostuvo en Movistar Plus.

“Prefiero no hablar”, agregó el capitán de los ‘Blancos’. Eso sí, el artillero aclaró que “no estoy enfadado”, con relación al resultado del culebrón por el nacido en Bondy. En ese sentido, Benzema reiteró: “Solo te digo que estoy concentrado en la final de la Champions League que es más importante que escuchar otras cosas”, sentenció.

¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

La final de Champions League

Benzema desveló como vive la víspera a la definición en París. “El sábado es muy importante pero no me voy a meter presión, porque no tengo. La única presión se quitará una vez entre al campo. La preparación es igual. Hay que entrar al campo y disfrutar y hacer a la gente feliz con nosotros”, manifestó.

Para cerrar, Karim envió un mensaje a todos los fanáticos del club español sobre el deseo de conquistar la ‘Orejona’ número 14: “Ojalá que el sábado ganemos y traer la Champions a Madrid. Nosotros estamos juntos y les vamos a ayudar a ganar esta Champions tan importante para todos. ¡Hala, Madrid!”, cerró.