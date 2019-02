Real Madrid - Barcelona EN VIVO: fecha, horarios y canales del mundo para VER clásico español

Real Madrid - Barcelona EN VIVO: VER clásico español | Real Madrid y FC Barcelona , el clásico que paraliza el mundo del fútbol. Los dos clubes con más hinchas en todo el planeta se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2018-2019. Tras el 1-1 en la ida, el duelo se definira en el Santiago Bernabéu, escenario que también recibirá el clásico español por la Liga Santander este sábado 2 de marzo. Para ver fútbol en vivo, como este choque, se puede elegir distintas formas, desde apps móviles, canales de TV y páginas webs. Perú21 emitirá en su versión web todos los detalles del encuentro: goles, jugadas y estadísticas EN VIVO y EN DIRECTO.

El Real Madrid - Barcelona podría tener tiempo extra o hasta tanda de penales siempre y cuando se repita el marcador de 1-1 en el Camp Nou. Por otro lado, el Real Madrid marcha con la ventaja de que podría cerrar el partido sin goles recibidos ni anotados y clasificar a la final de la Copa del Rey dejando fuera al FC Barcelona.

En una década de asaltos del FC Barcelona al Bernabéu con recitales de Messi, hasta nueve victorias en 16 encuentros en todas las competiciones por solo cuatro triunfos del Real Madrid , los de Solari quieren voltear la historia y acceder a la final de Sevilla, ciudad donde derrotó precisamente al conjunto azulgrana en su última conquista de la Copa del Rey , en 2013.

Perú21 cumplirá con sus lectores y emitirá el minuto a minuto del clásico español Real Madrid - Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO para sus lectores a través de su versión online.



Real Madrid - Barcelona: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

España: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05:00 horas (jueves 28 de febrero)



Real Madrid - Barcelona: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Copa del Rey?

El partido entre Real Madrid - Barcelona será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nomina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia Radio Barca

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España Gol, TVE La 1, TV3

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven Sports 2 UK

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes