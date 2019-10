Todo mal. Para nadie es un secreto que la actualidad de Gareth Bale en Real Madrid no es la que los hinchas ‘merengues’ esperan, sobre todo luego de ver cómo el galés se cargó al equipo al hombro en un momento en el que las cosas no le salían nada bien a los hombres de Zinedine Zidane. Pese a su buen arranque como líder del grupo, el ’11′ blanco volvió a caer lesionado hace ya cuatro semanas.

El estado del jugador preocupa. Bale cayó lesionado en el último parón de selecciones con Gales y desde entonces no ha vuelto a ser tomado en cuenta por el Real Madrid. Sin embargo, lo que más llama la atención es que no haya habido un pronunciamiento oficial de parte del club que confirme la dolencia del 'Expreso de Cardiff'. Según 'AS', el delantero se amparó en la Ley de protección de datos para evitar la publicación de sus exámenes.

Por otro lado, la 'Cadena SER' confirma que el verdadero problema de Bale sería que ''no tolera bien el dolor''. "Es un tema que acompaña a Bale desde que llegó. Desde el principio le explicó a los médicos que es un jugador que no tolera el dolor", asegura el medio español, tratando entender el calvario que vive hoy en día el galés. Y sí, esa sería la razón por la que el extremo no quiere que se conozcan sus lesiones. Una lástima.

¿Visita médica? Bale de Madrid y viaja a Londres

Gareth Bale es uno de los nombres del Real Madrid que más ha sido manoseado en los últimos días. Los problemas musculares del futbolista y las posibilidades que parta del club en enero están en boca de todos. En este contexto, ha tomado la decisión de tomar un avión y viajar a Londres. La Sexta de Jugones reveló que el galés tomó un avión este lunes luego del entrenamiento en Valdebebas.

Inglaterra será su destino y de inmediato generó más de un revuelo. La Cadena SER reveló el motivo de su partida. Gareth Bale tiene el permiso del entrenador francés. El motivo del viaje es la visita a su médico de confianza, un profesional que ya le trató en su etapa en el Tottenham Hotspur de la Premier League hace algunos años.