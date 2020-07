Raúl Ruidíaz uno de los jugadores más importantes de los Seattle Sounders, sufrió una fuerte contusión en el tobillo derecho, motivo por el cual no terminó el entrenamiento con el cuadro esmeralda. El peruano terminó de observar los entrenamientos de sus compañeros a un lado del campo y con una bolsa de hielo sobre la zona afectada, pero el cuerpo médico del club no le ha prestado mayor atención a esta dolencia, por lo que no sería impedimento para su debut, este viernes, ante San José Earthquakes.

Los actuales campeones de la MLS han son seguidos de cerca y Raúl Ruidíaz decidió regalar una fantasía para la lente de los organizadores, logrando guardar un balón en la bolsa de utilería con un finta más que sorprendente y que la MLS en su página web ha compartido en cámara lenta, para apreciar la técnica del goleador.

Los Sounders han sido reprogramados para su debut contra San Jose Earthquakes, luego que el lunes FC Dallas, el segundo oponente de los verdes en la MLS, se retirara del campeonato tras sumar 10 jugadores positivo a coronavirus en su plantel. El martes se hizo un segundo ajuste en el cronograma del club mientras la liga equilibra el regreso al juego en medio de la pandemia.

Seattle Sounders enfrentará a los Earthquakes de San José el viernes (6 p.m.) , pero una hora antes de lo previsto. A esto se suma la cancelación del partido ante el FC Dallas, originalmente programado para el 15 de julio. El cambio de horario de los Sounders se debe a que la MLS pospuso el partido del 8 de julio entre Nashville SC y el Chicago Fire FC después de que cinco jugadores del nuevo inquilino dieron positivo por COVID-19.

La llegada de Nashville ya se retrasó debido a pruebas no concluyentes antes del despegue. La MLS dijo que continuará evaluando su participación y anunciará en una fecha posterior cuándo se jugará el suelo contra Chicago. En otra parte del grupo, el partido del Toronto FC contra DC United se retrasó dos días hasta el 12 de julio. Ese cambio se realizó porque los Rojos retrasaron su viaje a Florida debido a las pruebas.