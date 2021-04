Raúl Ruidíaz empezó con buen pie en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El delantero nacional ha sido incluido por la organización en el mejor equipo de la semana tras la destacada actuación que tuvo el pasado viernes con la camiseta de Seattle Sounders frente a Minnesota United.

El atacante de la selección peruana marcó un doblete en la victoria final de su equipo por 4-0 en el debut de la campaña 2021. Gracias a la colaboración importante con su escuadra, la MLS elaboró la lista de los jugadores que brillaron en la fecha uno de la competición y consideró al ‘9’.

Así, Ruidíaz forma un tridente ofensivo con el mexicano Javier Hernández de Los Angeles Galaxy y Robert Beric de Chicago Fire. ‘Chicharito’ apareció con un doblete en el triunfo de 2-3 sobre Inter Miami y Beric marcó y dio una asistencia en el 2-2 contra New England Revolution.

Según el portal oficial de la MLS, el hombre de la Blanquirroja y el goleador histórico de los aztecas forman una delantera “letal”. “La estrella de Seattle Sounders entregó un doblete en la paliza sobre Minnesota United. Mientras tanto, ‘Chicharito’ Hernández se embolsó un par de conquistas”.

De ese modo, el equipo de la semana (4-3-3, de izquierda a derecha): Przemyslaw Tyton - Cristian Gutierrez, Boniek García, Miles Robinson, Zachary Brault-Guillard - Memo Rodriguez, Russell Canouse, Randall Leal - Raul Ruidíaz, Javier Hernández, Robert Beric.

Ruidíaz motivado

El peruano dialogó con los medios de comunicación tras la victoria de Seattle Sounders y sus dos goles. “Esto me llena de confianza para el inicio de la temporada. Es mi segundo juego en el año, entonces poco a poco voy a agarrar ritmo, porque no tuve un buen juego, pero los dos goles me dieron confianza. Espero seguir por ese camino”, manifestó.

