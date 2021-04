Raúl Ruidíaz empezó con el pie derecho la nueva temporada de la MLS. El peruano pudo marcar un ‘hat-trick’, si es que no erraba un penal, pero finalmente el saldo fue un doblete en el contundente triunfo (4-0) de Seattle Sounders sobre Minnesota United.

“No es la primera vez que fallo un penal, pero me sentí normal, tranquilo, nunca bajé la cabeza, siempre pienso en positivo. Eso es lo que me llevó a poder anotar dos goles, nunca bajé los brazos, que es lo que me identifica a mí”, aseguró Ruidíaz en rueda de prensa.

El atacante de 30 años no dejó de repetir que está feliz por este inicio con camiseta de Seattle Sounders. “Esto me llena de confianza para el inicio de la temporada. Es mi segundo juego en el año, entonces poco a poco voy a agarrar ritmo, porque no tuve un buen juego, pero los dos goles me dieron confianza. Espero seguir por ese camino”, comentó.

“Que yo recuerde de mi carrera no ha pasado que haya marcado dos goles en el inicio de un torneo. Eso es muy bueno para un delantero, te llena de confianza. Pero más que todo estoy feliz por haber obtenido los tres puntos, eso es lo que me llena de felicidad”, insistió Ruidíaz.

Horas antes del compromiso, realizado el reciente viernes, Raúl Ruidíaz recibió la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, que hace que ya no ocupe plaza de extranjero en Seattle Sounders. Con estatus de residente, Ruidíaz ya no emplea un lugar en la lista internacional en la lista del club”, detalló el equipo norteamericano.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: conoce cómo se desarrollaron los comicios en las últimas décadas