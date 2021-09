Raúl Ruidíaz volvió a marcar este miércoles en la MLS, esta vez para adelantar a Seattle Sounders en su visita al San Jose Earthquakes de Marcos López por la etapa regular del certamen estadounidense. Gambeteando en el área y de penal puso 2-0 a los suyos en el PayPal Park.

San Jose Earthquakes 0-2 Seattle Sounders: doblete de Raúl Ruidíaz. (Video: Seattle Sounders)

El delantero nacional sacó a relucir su jerarquía goleadora en la jornada 28 de la Major League Soccer. En menos de 20 minutos, encaminó el triunfo de los Sounders y mejoró sus números como uno de los máximos artilleros del torneo.

La ‘Pulga’, convocado de la selección peruana para la fecha triple de Eliminatorias de octubre, comenzó encarando rumbo al arco para sacar un remate colocado a los 25′ que se transformó en el 1-0 del encuentro.

Luego se reencontró con las redes a los 42′, canjeando un penal por gol para el 2-0 parcial de su equipo tras una falta en área de San Jose Earthquakes.

Gracias a sus dos nuevas conquistas, Ruidíaz sumó 16 tantos en la MLS y se quedó a uno de igualar a Ola Kamara, compañero de Edison Flores y Yordy Reyna en el DC United, quien es el máximo goleador.

No obstante, no todo fue satisfactorio para el exjugador de Universitario. Culminado el descanso, el atacante no regresó al campo de juego y fue sustituido por Léo Chú, aparentemente por precaución. En imágenes se le vio en la tribuna aplicándose hielo, a poco más de una semana para el Perú vs. Chile.