Racing vs.Newell's Old Boys EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue Racing vs. Newell's Old Boys, este domingo 4 de noviembre, en partido por la undécima jornada de la Superliga Argentina, en el estadio Presidente Juan Domingo Perón 'El Cilindro' de Avellaneda, desde las 3:45 p.m., y por transmisión de Fox Sports Premiun.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports Premium para suelo argentino. En Estados Unidos por TyC Sports Internacional. En streaming HD por Bet365 y Fanatiz.

Racing Club, líder solitario de la Superliga Argentina y dirigido por Eduardo Coudet, busca sostener su ventaja en la punta, en la que cuenta con 23 unidades, 4 más que su escolta, Atlético Tucumán.

El equipo de Avellaneda viene de vencer la jornada anterior al San Lorenzo (2-1) y de esta manera se recuperó de la derrota en campo de San Martín de Tucumán, en la fecha 9.

Newell's Old Boys, bajo la dirección técnica de Omar De Felippe, es décimo quinto en la tabla de posiciones y la fecha pasada derrotó por 2-0 al colero Argentinos Juniors.

Racing vs. Newell's Old Boys - horarios en el mundo

14:45 horas en México

15:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:45 horas Venezuela, Bolivia

17:45horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

21:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:45 horas en Catar y Arabia Saudita

04:45 horas del lunes en China

05:45 horas del lunes en Japón y Corea del Sur.

Racing vs. Newell's Old Boys - alineaciones probables

Racing : Javier García, Leonardo Sigali, Lucas Orbán, Renzo Saravia, Alexis Soto, Marcelo Díaz, Augusto Solari, Ricardo Centurión, Federico Zaracho, Lisandro López, Jonathan Cristaldo.



Newell's Old Boys: Nicolás Temperini, Juan Sills, Iván Piris, Teodoro Paredes, Stefano Callegari, Leonel Ferroni, Lisandro Alzugaray, Joaquín Torres, Jerónimo Cacciabue, Víctor Figueroa, Alfio Oviedo.