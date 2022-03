Después de la tragedia en Querétaro, los fanáticos de Atlas que asistieron al estadio La Corregidora retornaron a casa. Apenas arribaron a Guadalajara narraron los momentos de pánico que vivieron en el interior del coloso. Asimismo, los hinchas del elenco rojinegro manifestaron que no hubo presencia policial en el evento y hubo personas que ingresaron desde el exterior para perpetrar los ataques, cuyos videos circulan en las redes sociales.

“No hubo policías estatales, solo seguridad del estadio. Llegaron los barristas de Querétaro por todos lados y no teníamos seguridad. Nunca hubo policías. Incluso, pedimos ayuda afuera, pero respondieron que no podían hacer nada”, desveló a ESPN un hincha que fue el juego acompañado de su novia y su madre.

Otro aficionado de Atlas manifestó que “abrieron las puertas y comenzó a meterse gente que no estaba en el partido. No había un solo policía, estaba la gente de la seguridad privada del estadio, pero no tenían la capacidad para tratar un caso así. Hay imágenes en las que se muestra que les abren la puerta y entran todos, incluso se vio que había personas que tenían armas”, sostuvo.

Fanáticos de Atlas retornaron a Guadalajara tras la tragedia en Querétaro. (Foto: EFE)

“Veníamos en una van; éramos 20 personas y nada más regresamos 16. Hay dos personas de gravedad y heridas en el hospital regional de Querétaro. Y las otras dos no supe que fue de ellas”, indicó con relación a la pesadilla que ha dado la vuelta al mundo por lo crudo de los ataques en los pasillos del escenario deportivo.

La fuente citada indicó que durante la madrugada del domingo llegó un vehículo con fanáticos de Atlas. Apenas regresaron a casa, fueron recibidos por otros seguidores del club y también por personal médico para realizar revisiones en caso sea necesario. Hay otro detalle: el bus apareció con una de las ventanas dañadas.

Fanáticos de Atlas que volvieron de Querétaro fueron atendidos por el personal médico. (Foto: EFE)

Jornada suspendida en la Liga MX

Los partidos Pumas-Mazatlán, Pachuca-Tigres y Tijuana-Atlético San Luis no se jugarán este domingo 6 de marzo como estaba programado inicialmente. La postergación de los tres encuentros de Liga MX se debe a la suspensión de lo que resta de la novena jornada del campeonato, luego del violento enfrentamiento en La Corregidora, que recibió el Querétaro vs. Atlas.

La noticia la dio a conocer oficialmente le presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, a través de un video compartido en las redes sociales del certamen. La decisión se tomó “en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro de este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más”.

“Queremos estadios seguros, disfrutar del fútbol en paz y, por eso, la Liga MX realizará una revisión a fondo de nuestros protocolos de seguridad y de la manera de cómo trabajamos en conjunto con las autoridades de cada estado y municipio para generar un entorno seguro y familiar como el que debe haber en todos los estadios de nuestra liga”, añadió Arriola.