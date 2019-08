PSG vs. Nimes EN VIVO partido de la Ligue 1

PSG vs. Nimes EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la fecha 1 de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes desde las 2:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre PSG y Nimes será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Ligue 1.

Sin Neymar en la convocatoria, el PSG iniciará el camino a un nuevo título de la Ligue 1 (ya ganó seis trofeos desde la temporada 2012-13). El cuadro parisino recibirá en casa al Nimes este domingo 11 de agosto.

La ausencia del brasileño en la nómina de los ‘Bleus’ responde a dos motivos: podría cambiar de aires en los siguientes días y todavía continúa en la última etapa de recuperación posterior a una lesión en el tobillo.

El director deportivo del PSG, Leonardo, reveló a los medios galos hay “conversaciones avanzadas” para definir el destino de Neymar. “Es importante definir un futuro para todos”, aseguró a la prensa local.

De su lado, Thomas Tuchel, entrenador del conjunto parisino, afirmó que el atacante brasileño todavía no está en óptimas condiciones para saltar al terreno de juego contra el Nimes en el primer choque por la Ligue 1.

"Está en una fase de entrenamiento individual, 'in and out' (dentro y fuera) con el equipo. Regresa después de una lesión (en un tobillo). No ha hecho una semana completa con el equipo, por lo que no está en condiciones de jugar", declaró el estratega teutón.

No obstante, el DT de PSG tiene armas suficientes en la plantilla para continuar con la hegemonía en Francia. Kylian Mbappé, Ángel di María y Edinson Cavani tendrán la misión de ponerse el equipo sobre los hombros.

PSG vs. Nimes: horarios del partido

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.



PSG vs. Nimes: posibles alineaciones

PSG : Areola; Kehrer, Silva, Marquinhos, Bernat; Sarabia, Gueye, Verratti; Di María, Cavani, Mbappé.



Nimes: Bernardoni; Alakouch, Landre, Martinez, Miguel; Bobichon, Paquiez, Valls; Ferhat, Ripart, Philippoteaux.



Con información de AFP