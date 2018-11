PSG vs. Napoli EN VIVO ONLINE | Ver fútbol en vivo entre PSG. vs Napoli por la cuarta fecha del Grupo B de la Champions League en el Stadio San Paolo, será transmitido este martes 6 de noviembre desde las 3:00 pm. (hora de Perú, Colombia, México), 5:00 pm. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 9:00p pm. (hora de Francia e Italia) por la cadena televisiva de ESPN 2 y DirecTV Sports en todo Latinoamérica, excepto Brasil que será por Esporte Interativo Plus. En México y Centroamérica por ESPN Norte, en Estados Unidos por Univisión Deportes, en España por Movistar+ y beIN LaLiga en España. En Reino Unido por BT Sport Extra, en Alemania y Japón por DAZN, en Francia por RMC Sport y en Italia por SKY Go.

Perú21.pe te trae la mejor transmisión en vivo y en directo del PSG vs. Inter por la cuarta fecha de la Champions League , que será transmitido vía online en plataformas streaming y canales de televisión pagado como ESPN 2 y DirecTV Sports. Si en tu país no se televisa, puedes seguir con nosotros el antes, durante y después, el minuto a minuto, los goles, los videos, jugadas polémicas, declaraciones y más detalles que debes conocer en la web principal.

PSG y Napoli juegan en vivo online por la cuarta fecha de la Champions League. (Foto: Getty) PSG y Napoli juegan en vivo online por la cuarta fecha de la Champions League. (Foto: Getty) Getty Images

El PSG , puntero solitario, invicto y con puntaje perfecto tras 12 jornadas de la Ligue 1 de Francia, va a Napoli en busca de los puntos perdidos en París para no complicar su boleto a octavos de final.

El equipo que lideran Neymar y Kylian Mbappé, y que está bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel, viene de derrotar por 2-1 al Lille, aunque esta temporada están enfocados en lograr el ansiado título de la Champions League. El grupo C lo lidera el Liverpool con 6 puntos (visita al Estrella Roja este martes), le sigue Napoli con 5, PSG tiene 4 y Estrella Roja es colero con una sola unidad.

PSG VS. NAPOLI: ALINEACIONES POSIBLES

PSG : Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar, Kylian Mbappé.





Napoli : Orestis Karnezis, Nikola Maksimović, Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Elseid Hysaj, Piotr Zieliński, Marko Rog, Fabián Ruiz, Amadou Diawara, Dries Mertens, Lorenzo Insigne.

Estadio : San Paolo, de Nápoles.





Árbitro : el holandés Bjorn Kuipers.





Horario: 15:00 horas (PER, MEX Y COL), 17:00 horas (ARG, CHI y BRA), 21:00 horas (ESP e ITA) y 20:00 horas (GMT).

CÓMO PSG VS. NAPOLI EN VIVO POR TV Y STREAMING

PSG vs. Napoli se enfrentan por la cuarta fecha de la Champions League. (Foto: Getty) PSG vs. Napoli se enfrentan por la cuarta fecha de la Champions League. (Foto: Getty) Getty Images

Cuándo y dónde ver TV en vivo el PSG vs. Napoli por Champions League , es bueno saber la guía internacional con los horarios y los canales de televisión por país que transmiten en vivo y en directo online la cuarta fecha de la Champions League 2018-2019. Por ejemplo, en Francia e Italia los partidos en línea se verán desde las 9:00 pm. A continuación, repasa los horarios y dónde ver fútbol en vivo en TV.

En Francia e Italia, el PSG vs. Napoli en vivo y en directo será televisado el martes 6 de noviembre a las 21:00 horas por la señal de ESPN 2, excepto Brasil que lo verá por Esporte Interativo Plus. En México y Centroamérica por ESPN Norte. En Estados Unidos por Univisión Deportes. En España por Movistar+. En Reino Unido por BT Sport Extra. En Alemania y Japón por DAZN. En Francia por RMC Sport. En Italia por SKY Go. Streaming internacional HD por UEFA Champions League App. Además, ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el PSG vs. Napoli por la fecha 4 del grupo B de la Liga de Campeones.

PSG VS. NAPOLI EN VIVO: HORARIOS Y CANALES DE TV

Argentina: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Brasil: 18:00 horas vía Esporte Interativo Plus

Canadá: 15:00 horas sin confirmar

Chile: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Colombia: 15:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Ecuador: 15:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Estados Unidos: 15:00-12:00 horas vía Univisión, Univisión Deportes

México: 14:00 horas vía ESPN Norte y DirecTV Sports

Paraguay: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Perú: 15:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Uruguay: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

España: 21:00 horas vía Movistar+

Italia: 21:00 horas vía SKY Go

Reino Unido: 21:00 horas vía BT Sport Extra

Francia: 21:00 horas vía RMC Sport

Alemania: 21:00 horas vía DAZN

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL NÁPOLI

Napoli venció 5-1 a Empoli en la última fecha de la Ligue 1. (Foto: Getty) Napoli venció 5-1 a Empoli en la última fecha de la Ligue 1. (Foto: Getty) Getty Images

07/10/18: Napoli 2-0 Sassuolo – Serie A

20/10/18: Udinese 0-3 Napoli – Serie A

24/10/18: PSG 2-2 Napoli – Champions League

28/10/18: Napoli 1-1 Roma – Serie A

28/10/18: Napoli 5-1 Empoli – Serie A

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL PSG

PSG derrotó 2-1 a Lille por la Ligue 1. (Foto: Getty) PSG derrotó 2-1 a Lille por la Ligue 1. (Foto: Getty) Getty Images

07/10/18: PSG 5-0 Olympique Lyon – Ligue 1

20/10/18: PSG 5-0 Amiens SC – Ligue 1

24/10/18: PSG 2-2 Napoli - Champions League

28/10/18: Olympique Marsella 0-2 PSG

02/11/18: PSG 2-1 Lille – Ligue 1

CONOCE EL STADIO SAN PAOLO EN GOOGLE MAPS

