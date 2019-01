PSG vs. Guingamp EN VIVO por la Ligue 1 con Neymar y Mbappé vía ESPN

PSG vs. Guingamp EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre las escuadras de PSG vs. Guingamp este sábado 19 de enero en el estadio Parque de los Príncipes de París, por la jornada 21 de la Ligue 1 de Francia, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de ESPN 2 Norte y ESPN Play para México y Centroamérica. Italia, Japón y Alemania por DAZN. En Francia, España y Estados Unidos vía beIN Sports. Streaming internacional HD por Bet365 y Facebook Live.

París Saint Germain (PSG), con Neymar y Kylian Mbappé, enfrenta este sábado, por la Ligue 1, a su verdugo en la Copa de la Liga de Francia, el Guingamp, en partido que tiene sabor a revancha.

Sí, Guingamp, club que es el colero absoluto de la liga francesa y principal candidato a perder la categoría, dio el campanazo el miércoles de la semana pasada cuando derrotó al PSG en el Parque de los Príncipes (1-2) y lo dejó fuera de este torneo.

Igual, el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel es líder cómodo e invicto de la Ligue 1, con 50 puntos, 13 por delante de su escolta, el Lille. Incluso, el club parisino tiene dos partidos pendientes.

Guingamp, entrenado por el francés Jocelyn Gourvennec, viene de derrotar al Rennes por 2-1 y anhela repetir su hazaña en casa del PSG.

PSG vs. Guingamp - horarios en el mundo

10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

14:00 horas en Brasil

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del domingo en China

01:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur.



PSG vs. Guingamp - alineaciones probables

PSG : Alphonse Areola, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Julian Draxler, Neymar, Kylian Mbappé, Moussa Diaby.



Guingamp: K. Johnsson, C. Kerbrat, Pedro Rebocho, C. Traoré, F. Eboa Eboa, L. Deaux, L. Phiri, M. Coco, L. Blas, A. Mendy, M. Thuram.