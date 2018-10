PSG vs. Amiens EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el PSG vs. Amiens por la fecha 10 de la Ligue 1 que se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, este sábado desde las 10:00 a.m. (hora peruana), con la transmisión de DirecTV. Para ver fútbol en vivo tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre PSG y Amiens se desarrollará sin la presencia de Neymar, Meunier y Marquinhos, quienes descansan tras cumplir compromisos con sus respectivas selecciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias y goles del cotejo.

PSG vs. Amiens | Horarios en el mundo:

10:00 horas - Perú, Colombia, Ecuador, México (DirecTV)

12:00 horas - Argentina, Brasil, Chile, Paraguay (DirecTV)

10:00 horas - Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (beIN Sports, beIN Sports 3)

17:00 horas - España, Alemania, Francia, Italia

Bajo la dirección del técnico alemán Thomas Tuchel, PSG defiende el impecable invicto que ostenta hasta el momento en la competición francesa, tras nueve triunfos consecutivos.

Amiens SC, en cambio, registra dos victorias en sus últimas cinco presentaciones y buscará llevarse al menos un empate ante los parisinos, como lo hizo en mayo del presente año (2-2).

Con puntaje un perfecto de 27 unidades, Paris Saint-Germain lidera la clasificación francesa, seguido de lejos por Lille (19); mientras que, Amiens marcha decimotercero con 10 puntos.

Las ausencias de Marquinhos, Meunier y Neymar, habituales titulares, en la convocatoria del PSG para el encuentro también se justifican por el duelo que afrontarán los capitalinos el próximo miércoles ante Nápoles por la Champions League.

"Siempre es difícil para los entrenadores después de un descanso internacional. Pero estoy contento con el espíritu y la actitud de mis jugadores y lo que he visto desde que volvieron a entrenar. También sabemos que será un juego difícil contra Amiens, un equipo que defiende bien y defiende juntos", destacó Thomas Tuchel en la antesala del enfrentamiento.

PSG vs. Amiens | Posibles alineaciones:

PSG: Buffon, N'Soki, T. Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Rabiot, Draxler, Mbappé, Di María, Cavani.

Amiens: Gurther, Krafth, Gouano, Adenon, Dibassy, Monconduit, Bodmer, Otero, Ganso, Ghoddos, Konaté.