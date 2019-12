PSG vs. Amiens EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 19 de la Ligue 1, este sábado 21 de diciembre, desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

PSG tendrá su última presentación en el año, cuando reciba al Amiens, rival ante el que el conjunto parisino buscará una nueva victoria para cerrar el 2019 y así dar otro paso hacia el título en Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Parque de los Príncipes.

PSG vs. Amiens: horarios del partido

México - 1:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Venezuela - 3:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Paraguay - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Con 42 puntos, producto de 14 victorias, 3 derrotas y ningún empate, PSG está en la cima de la Ligue 1, con una ventaja de 7 unidades sobre el Olympique Marsella, su más cercano perseguidor.

Apenas tres días después de asegurar su presencia en cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia -tras derrotar 4-1 a Le Mans, el PSG deberá enfocarse en el torneo doméstico e intentar ganar su sexto partido consecutivo liguero.

“Amiens es un equipo muy fuerte en ataque como en defensa, es un equipo peligroso”, advirtió el entrenador de PSG, Thomas Tuchel, en conferencia de prensa este viernes.

El alemán, ante la prensa, también confirmó las ausencias de Edinson Cavani y Presnel Kimpembe, aunque también dio noticias sobre otros futbolistas del PSG, vigente campeón de la Ligue 1.

“Abdou Diallo, que estaba enfermo, regresó, al igual que Idrissa Gueye y Julian Draxler, que fue suspendido ante Le Mans. Están disponibles, por lo que tomaremos una decisión el sábado por la mañana”, aseguró Tuchel.

El rival del PSG, Amiens, viene motivado por el triunfo sobre Rennes, que lo llevó a cuartos de final de la Copa de la Liga. No obstante, ‘Les Licornes’ no la pasan bien en la liga francesa, en la que no conocen de victorias desde hace cinco encuentros y están en el puesto 17 con 17 puntos.

PSG vs. Amiens: probables alineaciones

PSG:Rico; Dagba, Kehrer, Kouassi, Kurzawa; Paredes, Sarabia; Mbappe, Neymar; Choupo-Moting e Icardi. DT: Thomas Tuchel.

Amiens: Patron; Vardin, Musavu-King, Lemonnier, Duponchelle; Boissier, Boe-Kane, Confais; Diarra, Moussiti-Oko y Manzala. DT: Luka Elsner.

PSG vs. Amiens: ¿dónde se ubica el estadio?