Thomas Tuchel no se salvó del tradicional baño de champagne tras guiar a PSG hacia el título de la Copa de Francia, que conquistó su equipo ante Saint Etienne este viernes con gol de Neymar. El estratega alemán declaraba en conferencia de prensa con normalidad hasta que fue interrumpido por Presnel Kimpembe, quien se encargó de brindarle un espumoso homenaje.

El técnico del cuadro parisino no tuvo tiempo para reaccionar y solo atinó a cubrirse el rostro con una toalla mientras el central francés lo apuntaba directamente con una botella. También fueron alcanzados por el liquido Marquinhos y Thiago Silva, que también dialogaban con los medios en las instalaciones del Stade de France.

Tuchel hizo una pausa tras ser interrumpido y siguió su comparecencia. El DT se mostró satisfecho con la consagración, pero admitió que PSG debe “controlar mejor los partidos”, sobre todo pensando en la ‘Final 8’ de la Champions del próximo mes.

El PSG venció 1-0 al Saint-Etienne, gracias a un tanto de Neymar en el minuto 14. En el 31, el Saint-Etienne se quedó con diez hombres, pero el club de la capital fue incapaz de ampliar su ventaja, sufriendo hasta el final.

“Las finales siempre son complicadas. Hemos perdido quizás algo de confianza, no encontrarmos las posiciones para superar la presión. Pero a pesar de ello, tuvimos varias ocasiones para marcar el segundo tanto. No quiero ser demasiado crítico, no me esperaba demasiado. Está claro que podemos controlar mejor los partidos, pero las condiciones eran difíciles. Hay cosas para analizar, pero hemos ganado”, estimó el técnico alemán.

Kylian Mbappé fue cambiado por lesión en el minuto 31, tras la jugada en la que Loïc Perrin, por su fuerte entrada, fue expulsado a la media hora de partido. Mbappé se dañó en el tobillo derecho. Ante esto, Tuchel exclamó que “todo el mundo está preocupado”.

“Todos vieron lo de Kylian. Es el tercer partido contra el Saint-Etienne y la tercera roja para ellos, todas las veces en los primeros treinta minutos. Estoy muy sorprendido. Estoy muy contento por haber ganado, pero hay que tener paciencia porque no tenemos noticias (sobre el estado de Mbappé)”, agregó al respecto.

Por su parte, el capitán del PSG, el brasileño Thiago Silva, dijo estar “triste” por la lesión de Mbappé pero “contento” por el título. “Fue un partido muy difícil. Era un partido muy difícil. No jugamos muy bien. Hay tristeza por Kylian y felicidad por el título. Espero que Kylian se recupere lo más rápido posible porque es indispensable para nosotros”, deseó.