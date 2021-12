El encuentro más vibrante de los octavos de final de la Champions League. Real Madrid se enfrentará al PSG tras un polémico sorteo realizado por UEFA y, con esto, Sergio Ramos volverá al Santiago Bernabéu, pero con otra camiseta. El defensa español que jugó durante 16 temporadas en la ‘Casa Blanca’ se refirió al duelo que tendrá el París Saint-Germain con su antiguo club.

“Me he enterado estando en casa. Me gustaba el United como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido, se ha dado y es lo que es. Nos ha tocado el Madrid. Es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí he vivido los mejores años de mi vida”, dijo en la presentación de su gimnasio ‘Sergio Ramos by John Reed’, ubicado en Madrid.

Ramos aseguró que le da gusto “volver a casa a una despedida que no tuve por la Covid-19 es muy especial. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero voy a defender a muerte a mí equipo”. Asimismo sostuvo que “el destino es muy caprichoso. Me hubiera gustado que nos hubiese tocado otro equipo”.

“Saben el amor que le tengo al Madrid y a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente, juego en el PSG y me toca defender a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria. Es un rival muy duro, el Madrid atraviesa un gran momento. Ya veremos lo que pasa porque aún queda tiempo para el partido”, añadió.

Sergio Ramos ve los partidos del Real Madrid

Sergio Ramos contó que “siempre” que tiene la oportunidad ve “los partidos del Madrid con especial cariño y de la liga española en general. Vinicius ya prometía estos últimos años, pero a día de hoy es una realidad y un gran jugador donde el Madrid empieza a destinar el juego en él. Va a ser una pieza clave en los próximos años del Madrid y me alegro de que rinda a ese nivel. Que tengan ese margen en la Liga es una buena señal, están en buen momento y a nivel defensivo los veo muy sólidos”.