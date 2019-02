PSG hace seguimiento a Kylian Mbappé, un jugador francés de once años de edad

Mientras Kylian Mbappé se alistaba para jugar frente a Manchester United por los octavos de la Champions League , el diario Le Parisien contaba la historia de Kylian Mbappé, niño de once años de edad.

El pequeño franco-camerunés, al igual que el campeón del mundo, tiene al fútbol como su actividad favorita. De hecho, en la actualidad pertenece al Roissy en Brie, club ubicado en la ciudad que vio crecer a Paul Pogba.

Kylian Mbappé Ndoumbe Yaba es el nombre completo del chico que, a diferencia del delantero de la selección, prefiere el medio sector como el mejor lugar para demostrar su talento, el mismo que ya ha llamado la atención del PSG.

"No presionaremos a nuestro hijo para que sea futbolista profesional. Pero si ocurre y el PSG viene, aunque ya nos ha preguntado por él, haremos el contacto para que se encuentre con el otro Kylian", reveló Eric Mbappé, padre del niño, a Le Parisien.

El papá, por otro lado, responde si puso Kylian al infante en honor al atacante de los 'blues'. "A menudo lo preguntan, pero olvidamos que tienen ocho años de diferencia y que, inevitablemente, no se conocía del futbolista cuando nació mi hijo", explicó.

Al respecto, chico de once años toma con humor cuando le comparan con la joven estrella de Francia. "No presto atención aunque me haga sentir bastante feliz. Como fanático de PSG, me gustaría tener la misma carrera que él", confesó.