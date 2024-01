Cada vez que se abre el mercado de pases en Europa, el nombre más mencionado es -sin dudas- el de Kylian Mbappé que, ahora sí, por fin, parece que dejará el PSG.

Esto debido a una suerte de declaración-despedida que hizo el futbolista cuando fue preguntado por los nuevos mercados emergentes en el fútbol, como Arabia Saudita y Estados Unidos.

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia han abandonado Europa este verano porque estamos entrando en una nueva era”, comenzó advirtiendo el campeón del mundo.

Luego, el ‘10′ de Francia enfatizó en que, “en algún momento, a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar mi propio camino”.

Finalmente, Kylian Mbappé aclaró que no su juego no quedó desfazado, sino que “me he renovado constantemente. La predisposición adecuada para progresar es escuchar y adaptarse”.





