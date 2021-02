El futuro de Neymar puede resolverse en los próximos días. El delantero, que siempre está en la mira de los grandes clubes de Europa (como Barcelona o Real Madrid), ya tiene tomada una decisión con respecto al siguiente paso que dará en su carrera. El atacante brasileño está a punto de ampliar su estancia en el PSG.

De acuerdo con información propalada por TNT Sports Brasil, a través del periodista Marcelo Bechler, el nuevo contrato que el crack de la ‘Canarinha’ firmaría tendría una extensión de cuatro temporadas. Vale decir, el delantero de 28 años permanecería en la capital francesa hasta mediados del 2026.

En la misma línea, el medio francés RMC Sport confirmó la noticia que llegó desde el país de origen del atacante. “Neymar y PSG han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato por 4 años. Por lo tanto, el brasileño estará a largo plazo con el Paris, club al que se unió en 2017. Aún no se conoce el momento del anuncio oficial de esta extensión”, aseguraron.

Hace solo unos días, al astro manifestó el deseo de continuar vistiendo la camiseta de ‘Les Bleus’. Es más, el ’10′ quiere Kylian Mbappé, su compañero y amigo, tome la misma decisión con la finalidad de cumplir los objetivos de la institución.

“Estoy muy feliz aquí hoy, ha cambiado mucho, no sé qué ha cambiado, pero hoy me he adaptado, ahora estoy más tranquilo y feliz. Quiero quedarme y espero que Kylian también se quede. Queremos ser un gran equipo en París”, declaró en una entrevista con el canal francés TF1.

Por su lado, el entrenador Mauricio Pochettino también tiene la confianza de mantener a los jugadores más importantes del plantel. “Creo que los dos futbolistas se van a quedar mucho tiempo en el PSG, soy optimista, el club está trabajando para que se queden con nosotros. Es un sentimiento y es lo que veo, tanto con Ney como con Kylian, están contentos, disfrutan. Hace falta crear el marco para que se queden”, indicó en RMC.