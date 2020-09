El enfrentamiento entre PSG y Olympique Marsella continúa en las redes sociales. Este lunes, Dimitri Payet, uno de los referentes de los marselleses, compartió una publicación en redes sociales para mofarse de ‘Les Blues’ y Neymar, quien fue uno de los protagonistas por una polémica con Álvaro González.

El mediocampista subió en Twitter e Instagram una imagen editada en la que aparecen los rostros de algunos de los integrantes de la primera plantilla de ‘Les Olympiens’, incluyendo al entrenador portugués André Villas-Boas, sobre los cuerpos de un grupo de ultras que siguen a la entidad francesa.

“En una banda organizada. Ellos no son la capital. Nosotros, sí”, tituló Dimitri Payet, en clara alusión a PSG, el clásico rival, después de la victoria de Olympique Marsella por 1-0 en el partido que disputaron el último domingo en la Ligue 1.

Hay un detalle en el gráfico manipulado. Sobre el costado superior derecho, Álvaro González sostiene con las manos a un perro que tiene la cara de Neymar. Ambos jugadores tuvieron cruces durante el desarrollo del clásico francés.

El brasileño fue expulsado por golpear en la cabeza al zaguero español. Cuando el futbolista de ‘Les Parisiens’ abandonó la cancha acusó al rival de proferir insultos racistas. Luego, los personajes siguieron con la polémica en las redes sociales, donde cada uno expuso sus testimonios sobre lo ocurrido dentro de la cancha.

Neymar fue expulsado por agresión en el clásico ante Marsella. (Video: DirecTV Sports)

“No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy. Gracias familia”, dijo Álvaro González en Twitter.

“No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Pero insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡Yo no te respeto! No tienes carácter. Asume lo que dices... Sé un hombre. Racista”, sostuvo Neymar.