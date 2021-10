Kylian Mbappé dialogó con la emisora radial RMC Sport y el periódico L’Equipe hace unos días. Las entrevistas han visto la luz este martes y, sin duda, el astro de PSG dejo varios titulares. De entrada, el delantero descartó que decidió marcharse cuando Lionel Messi fue anunciado como refuerzo del club, por el contrario, está cumpliendo un sueño.

El 7 de París Saint Germain asegura que nunca imaginó jugar con el máximo goleador en la historia de Barcelona y asume que su rol es diferente en el campo. “Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi anda, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi (risas)”, indicó a L’Equipe.

De otro lado, Kylian Mbappé también reconoció el incidente con el brasileño Neymar, al que llamó “payaso” ante otro compañero por no haberle pasado el balón en un encuentro ante el Montpellier hace una semana. El hecho quedó registrado en cámaras y apuntó a una posible mala relación.

Kylian Mbappé le dio la bienvenida a Lionel Messi en su primer día en PSG. (Foto: Twitter Kylian Mbappé)

“Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es y admiro quién es, en ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés”, afirmó Mbappé, quien lleva cuatro goles en la temporada 2021-22 de la Ligue 1 francesa.

El futuro de Mbappé

El jugador reconoce que está “lejos” seguir en el PSG (su contrato acaba en junio de 2022) después de haber pedido salir del club parisino, aunque deja caer que las tornas pueden cambiar. “La verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana”, dice.

Kylian Mbappé habló sobre la relación con Neymar. (Foto: AFP)

Mbappé confirma que el club al que quería irse era el Real Madrid, quien realizó varias ofertas por el delantero, pero aclara que nunca quiso “echar un pulso” a la dirección del PSG.

“No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro”, refiere.

“Seguí jugando todo agosto, jugando bien, no me incomodaba (jugar), estoy en un gran equipo y un lugar donde he sido feliz estos cuatro años”, agrega.

Reconoce, no obstante, que se sintió “un poco decepcionado” porque su “ambición” era la de irse, aunque rápidamente pasó a “otra cosa”.

Mbappé asume que se quedó “un poco inquieto” cuando vio al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, decir que no le dejaría salir, aunque, como con los silbidos de la grada de los ultras del PSG, lo vio como “un acto de cariño”.