No solo a los propios peruanos les extrañó la convocatoria de Christian Cueva a la Copa América. Los medios de Chile, nuestro primer rival en el certamen, reaccionaron al llamado de ‘Aladino’ por Jorge Fossati, a pesar que no tiene club y no juega hace varios meses, tras su desastroso paso por Alianza Lima la temporada pasada.

“Don Jorge Fossati, ¿usted es chileno?”, se preguntó el medio RedGol, que arrancó con la polémica sobre la convocatoria de ‘Aladino’, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una dura lesión en la rodilla.

“Polémica nómina de Perú: convocan a jugador sin club y medio cojo”, fue el titular de portada del medio chileno. Asimismo, se refirieron a su paso poco feliz por el club blanquiazul, que se reforzó con el ‘10′ de la selección para lograr el tricampeonato, algo que no ocurrió.

“Tras un decepcionante regreso a Alianza Lima en 2023, donde incluso se llegó a ausentar de los entrenamientos íntimos, el peruano no consiguió tener equipo para esta temporada. Pese a ello, irá a Estados Unidos”, escribieron.

Cuestionan convocatoria de Cueva

El medio chileno además destacó que la hinchada no necesariamente lo tomó de buena manera, más bien, han cuestionado la convocatoria. “Fueron los hinchas los que principalmente le pusieron el dedito para abajo a la elección del técnico”, afirmaron.

Por su parte, El Mercurio destacó que la nómina peruana tiene a varios “históricos”, como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, André Carrillo, Edison Flores o Luis Advíncula.

“También llama la atención la inclusión del volante Christian Cueva, que no tiene club y viene de una larga ausencia por lesión”, destacaron.





Los convocados de Fossati

Arqueros:

Pedro Gallese - Orlando City (USA), Diego Romero - Universitario, Carlos Cáceda - Melgar.





Defensas:

Anderson Santamaría - Atlas (MEX), Miguel Araujo - Portland Timbers (USA), Alexander Callens - AEK Atenas (GRE), Luis Abram - Atlanta United (USA), Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG), Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN), Marcos López - Feyenoord (PAB), Carlos Zambrano - Alianza Lima, Aldo Corzo - Universitario.





Mediocampistas:

Jesús Castillo - Gil Vicente (POR), Wilder Cartagena - Orlando City (USA), Piero Quispe - Pumas (MEX), Sergio Peña - Malmö (SUE), Christian Cueva - Sin equipo.





Delanteros:

André Carrillo - Al Qadisiya (ARA), Bryan Reyna - Belgrano (ARG), Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA), Franco Zanelatto - Alianza Lima, Andy Polo - Universitario, Edison Flores - Universitario, José Rivera - Universitario, Joao Grimaldo - Sporting Cristal, Paolo Guerrero - César Vallejo.





