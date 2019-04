Así va la tabla de posiciones de la Premier League

Manchester City dio otro paso firme hacia el título de la Premier League este domingo, al imponerse en campo del Burnley por la mínima diferencia con gol de Sergio Agüero y conservar el liderato del certamen británico. No obstante, Liverpool tiene el mismo objetivo y espera una distracción del equipo de Pep Guardiola.

Los 'Cityzens' acumularon 12 victorias consecutivas y gobiernan la tabla de posiciones con 92 unidades, pero solo poseen un punto de ventaja sobre los 'Reds', que registraron su séptimo triunfo liguero al hilo tras golear 5-0 a Huddersfield Town en Anfield.

Sin embargo, a falta de dos jornadas para desenlace de la Premier League, los punteros no son los únicos sin margen de error.

Tottenham (70), Chelsea (68), Arsenal (66) y Manchester United (65) pretenden alcanzar la próxima Champions League.

La fecha 36 no fue beneficiosa para los cuatro conjuntos que buscan un boleto para la máxima competición europea: 'Blues' y 'Diablos Rojos' empataron 1-1 en Old Trafford y no aprovecharon la inoportuna derrota (3-0) de los 'Gunners' ante Leicester; mientras que los 'Spurs' cayeron en casa (0-1) frente a West Ham.