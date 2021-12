La pandemia del coronavirus (COVID-19) todavía no ha sido controlada y uno de los países más afectados es Inglaterra. La Premier League no escapa de esta situación, puesto que el número de contagios dentro de los clubes van en aumento y ese problema ha provocado que varios partidos no puedan jugarse como estaban programados.

El Boxing Day no estará exento de esa circunstancia y este viernes se conoció que un tercer choque de la mítica jornada fue suspendido: Burnley vs. Everton no se disputará. La organización del campeonato inglés se encargó de anunciar la noticia a través de sus canales oficiales, revelando que se debe al gran número de bajas en el cuadro visitante.

“La Junta de la Premier League ha aprobado esta mañana, lamentablemente, la solicitud del Everton de posponer su fecha de salida del Boxing Day en Burnley en Turf Moor del domingo 26 de diciembre”, se pudo leer en uno de los párrafos del documento oficial.

De la misma forma, las autoridades de la liga inglesa indicaron que el plantel de ‘The Toffees’ no solo tiene varios infectados por COVID-19, sino que también cuenta con una lista amplia de lesionados. Recordemos que las normas indican que un club solo podrá tener actividad si tiene 14 jugadores habilitados (13 en campo y un portero extra).

Precisamente, Rafa Benítez, entrenador del Everton, había expresado su pesar por la actualidad de su equipo y reveló que la dirigencia presentó la solicitud de suspensión ante la Premier, que finalmente fue aceptada. “Tenemos seis deportistas lesionados y cinco con coronavirus, creo que no es justo. Mi principal objetivo era tener 11 jugadores que puedan competir en las posiciones correctas contra el Burnley. Solo tenemos nueve futbolistas y tres porteros”, aseguró el DT un día antes.

¿Qué partidos han sido suspendidos por COVID-19 en la Premier League?

En el Boxing Day, por la jornada 19 de Premier League, Liverpool vs. Leeds, Wolverhampton vs. Watford y Burnley vs. Everton fueron suspendidos a causa de la COVID-19; mientras que en la fecha 18 no se jugaron seis encuentros: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.

Además, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros choques que tampoco se disputaron debido al brote de contagios por coronavirus en las semanas previas.