Raúl Jiménez es el delantero de moda en Inglaterra. El mexicano suma 26 goles esta temporada con el Wolverhamtpon, generando que grandes equipos de Europa se fijen en él. Ya existen rumores sobre su salida. El equipo inglés ya tendría sobre la mesa ofertas por el delantero, entre ellas, la de Juventus .

El exBenfica será tentado por el cuadro de Cristiano Ronaldo para el próximo año futbolístico, desatando más de una reacción, entre ellas, la de Hugo Sánchez, histórico futbolista del país azteca.

El ‘Pentapichichi’ recomendó al ‘Lobo Mexicano’ ponerse en contacto con ‘CR7′ para invitarlo a cenar y pedirle su bendición para que pueda llegar a la ‘Vecchia Signora’ de lo contrario, quedarse en los Wolves o buscar otra alternativa.

“Tendría que llamarle por teléfono o invitarle una cenita para convencerlo y pedirle que le dé la bendición y decirle que fuera su ‘cuate’ y si me aceptas voy, si no me evito el viaje y quedarme en Inglaterra”, dijo ‘Hugol’ en ESPN.

Juventus ya estaría trabajando para hacer caja y poder pagar lo que los Wolves pidan por Jiménez, cifra que se especula no será menor a los 100 millones de dólares.

Manchester United sería otro club que tiene a Jiménez en sus planes. En la Premier League, el atacante suma 17 tantos, empatado con Harry Kane, Sadio Mané y superando a Sergio ‘Kun’ Agüero y Gabriel Jesús.

