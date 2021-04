Pierre-Emerick Aubameyang fue la gran ausencia en la victoria de Arsenal vs. Slavia Praga (4-0) que le dio al equipo de Mikel Arteta la clasificación a las semifinales de Europa League. Los fanáticos se preguntaban qué había sucedido con el gabonés. Este jueves reveló que fue infectado por malaria.

El exBorussia Dortmund le informó a sus miles de seguidores que se está recuperando luego de haberse contagiado en su viaje para disputar los partidos internacionales con su selección nacional el pasado mes de marzo.

Aubameyan agradeció a todos por los mensajes y llamadas de preocupación. “Desafortunadamente, contraje malaria hace unas semanas cuando estaba en el equipo nacional en Gabón. Pasé unos días en el hospital esta semana, pero ya me siento mucho mejor cada día, gracias a los grandes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me sentía yo mismo en las últimas semanas, ¡pero volveré más fuerte que nunca pronto!”, dijo en su cuenta de Instagram.

Aubameyang había empezado en el banquillo de suplentes la pasada semana en la ida ante el Slavia de Praga, antes de entrar en juego durante el encuentro.

El atacante gabonés de 31 años firmó recientemente un nuevo contrato de tres años, tras una temporada 2020-2021 algo irregular. En marzo fue dejado en el banquillo en el inicio del derbi contra el Tottenham por un problema disciplinario.

Aubameyang ha marcado nueve goles esta temporada en 25 partidos en la Premier League. El pasado curso firmó 22 dianas.

Pierrer Emerick Aubamenyang le informó a sus seguidores de Instagram que dio positivo a coronavirus. (Captura: Instagram)

