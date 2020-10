José Mourinho y Arsene Wenger han protagonizado los enfrentamientos de entrenadores más recordados en los últimos años. ‘Mou’, hoy en el banquillo de Tottenham, revivió los duelos y presumió de su supremacía sobre el francés, para intentar explicar la razón de por qué no es considerado en el libro autobiográfico de su colega.

En conferencia de prensa de los ‘Spurs', ‘Mou’, fiel a su estilo, lanzó el dardo: “Porque nunca me ganó”, dijo. “No vas a hacer un capítulo sobre 12 o 14 partidos y nunca ganar uno, así que ¿por qué debería hablar de mí en su libro? Un libro es algo para hacerte feliz, para hacerte sentir orgulloso, así que entiendo perfectamente la situación”, añadió el luso.

Representantes de estilos antagónicos, José Mourinho y Arsene Wenger protagonizaron tensas peleas, no solo mediante los micrófonos, sino también llegaron a las agresiones físicas. En el historial deportivo, ‘Mou’ obtuvo 9 victorias, hubo 7 empates y Wenger solo cosechó 2 triunfos.

Bale, en duda

Por otro lado, Mourinho no aseguró el debut de Gareth Bale -que dejó Real Madrid y volvió a Tottenham- para este fin de semana. “No puedo decirles si va a jugar o no, pero sí puedo decirles que ha trabajado muy bien. Si jugará el domingo o el jueves, no lo sé, todavía no lo hemos decidido”, comentó.

Tras la exhibición en Old Trafford, con goleada 6-1 sobre Manchester United, Tottenham chocará este domingo con West Ham, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). El equipo de ‘Mou’ es sexto, con 7 puntos.