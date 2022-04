Jürgen Klopp anunció el último jueves mediante los canales oficiales de Liverpool que renovó contrato hasta mediados del 2026. Una noticia que, sin duda, celebraron los fanáticos del club en las redes sociales. De hecho, a través de esta vía, hubo palabras dirigidas a la esposa del entrenador, Ulla Sandrock. Pero ¿qué tiene que ver ella en la historia?

El propio estratega alemán dio la respuesta en el mensaje que envió a todos los seguidores de los ‘Reds’. Según el ex Borussia Dortmud, Ulla fue clave en la decisión de ampliar su estancia en Inglaterra. Unas declaraciones que han tenido bastante repercusión entre los partidarios de la institución y la prensa inglesa.

“Me quedo por otros dos años. ¡Y no solo yo! ¡No! Todos mis entrenadores también, que es lo más importante, en realidad. ‘¿Por qué?’ ahora es la pregunta. ¡Porque [mi esposa] Ulla quiere quedarse! Como buen esposo, ¿qué haces cuando tu esposa quiere quedarse? Te quedas. Esa es una de las razones”, reconoció el carismático DT.

Eso sí, el germano desveló que el cariño que siente por Liverpool fue otra de las razones importantes para ampliar el acuerdo. “Además saben que amo a este club y es el mejor lugar para estar. Me siento muy afortunado, ¿hace cuánto? ¿Seis años y medio? Decidieron que sería una buena idea llamar a este alemán y así estamos, ahora seguiré por cuatro años más. Es un tiempo largo en el fútbol y espero que podamos disfrutarlo”, admitió.

Jurgen Klopp y su esposa Ulla Sandrock. (Foto: AFP)

Detalles de la renovación

Además del deseo de Ulla Sandrock, Klopp estuvo dispuesto a renovar con Liverpool en todo momento. Es más, según el medio The Athletic, el teutón seguirá ganando el mismo salario (12 millones de euros al año), pero sí solicitó un aumento para sus asistentes, quienes ingresarán dos millones más de lo que ingresan en la actualidad.

Hay otro detalle importante: Jürgen no tiene una cláusula de rescisión, por lo que podría marcharse de Anfield antes del junio del 2026. No obstante, el alemán se ha caracterizado en cumplir todos los acuerdos que firmó. En este caso, la voluntad del estratega será clave en el nuevo camino.

Van por todo

“Que no se entienda como una amenaza, pero esto solo es el principio. Vamos a por todo. No podemos esperar diez años para crear algo para el recuerdo. Tenemos que hacerlo ya. Y tenemos que disfrutar del viaje. No sabemos si al final ganaremos algo, pero por ahora vamos a intentar exprimir esta temporada al máximo”, dijo Klopp sobre la posibilidad de ganar la Premier League, la Champions League y la FA Cup. De momento, Liverpool ya alzó el trofeo de la Copa de la Liga.