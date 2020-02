El futbolista del Porto, Moussa Marega, abandonó el campo de juego tras recibir insultos racistas de la hinchada del Vitoria de Guimaraes en el encuentro de ayer en Portugal. El delantero anotó el gol que le dio la victoria a su equipo (2 a 1) al minuto 60 del encuentro y diez minutos después se retiró del gramado. Sus compañeros trataron de detenerlo pero fue en vano.

Este episodio racista que se vivió en la liga de Portugal dio la vuelta al mundo, y hoy, Marega rompió su silencio en una entrevista a Radio Montecarlo. “Todo comenzó con el calentamiento. Entonces, sólo fueron dos o tres personas. Debe pasarle a todos, no importa, podemos seguir jugando me dije, pero cuando se trata de casi todo el estadio, no es posible seguir jugando cuando nos burlamos del color de nuestra piel", inició.

En medio de este panorama, en el que Marega era el centro de las pifias, los insultos y los cantos de mono, el delantero decidió abandonar el campo y solo encontró alivio al refugiarse en su familia. "Es triste que ocurra en 2020. Realmente me sentí como una mierda. Fue una gran humillación para mí. Después de que terminó el partido, me fui a casa y sólo me hizo sonreír ver a mi hijo. Eso y todos los mensajes de apoyo que recibí”, apuntó en la entrevista.

Finalmente, el jugador del Porto sostuvo que no se hace lo necesario para evitar estos ataques racistas en los estadios. “Me gustaría que se pararan los partidos. Sería un gesto fuerte de los árbitros, de la Liga. Las consignas antirracistas son estúpidas, solo reúnes a los equipos en una foto que compartes en las redes sociales”.