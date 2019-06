Lionel Messi será portada del PES 2020: mira el espectacular tráiler del juego [VIDEO]

Barcelona anunció que Lionel Messi aparecerá en la portada del PES 2020 este martes, al confirmar que Konami seguirá como Global Partner del club por cuatro temporadas más.

El crack argentino reaparecerá como protagonista principal del popular videojuego en su próxima edición, tras la presencia de Luis Suárez y Philippe Coutinho en las dos versiones previas, algo que llena de satisfacción al capitán del conjunto culé.



"Me siento muy feliz de ser la portada del PES, siempre de chiquito me hacía ilusión ver quién estaba en la portada. Hoy juega mi hijo y que él me vea a mí también me hace mucha ilusión, incluso muchas veces me preguntó porque no estaba yo, así que estoy contento", señaló el máximo referente azulgrana.

Otra novedad es que Ronaldinho, ex figura del Barcelona, será será el protagonista de la edición Legend del PES 2020, que tendrá una versión escaneada en 3D del astro brasileño.

La comercialización de ambas versiones del PES 2020 se iniciará el 10 de septiembre para los mercados de América, Asia y Europa, mientras que en Japón saldrá a la venta el 12 de septiembre.

Como parte del acuerdo renovado entre Konami y Barcelona FC, la compañía además lanzará una edición especial del PES 2020 dedicada a la institución catalana, que estará disponible en septiembre en el Barça Store ubicado en el Camp Nou. La portada será elegida por los fanáticos azulgranas a partir del 12 de junio.

Konami además tendrá presencia publicitaria en el Camp Nou, acceso a los jugadores, presencia visible en los partidos del Barcelona y podrá recrear el estadio culé en el PES 2020.