La MLS está en sus etapas finales, sin embargo, solo algunos equipos llegaron a la instancia de play-off, pero no fueron eliminados todos. Cabe recordar que en este torneo participan muchos jugadores peruanos, varios de ellos convocados regularmente a la selección.

Sin embargo, solo cuatro equipos con jugadores peruanos llegaron a la instancia de play-off, hablamos del New York City del central zurdo Alexander Callens y el Orlando City del arquero peruano Pedro Gallese, ambos de la Conferencia Este.

Por parte de la Conferencia Oeste, el Portland Timbers de Andy Polo y el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz. Prácticamente, en la Conferencia Oeste estuvieron los fijos para Gareca en la selección y en la Este, quienes ya no son habituales convocados.

Sin embargo, tanto los equipos de Pedro Gallese y Raúl Ruidíaz cayeron en la fase de play-off, ante el Nashville y el Real Salt Lake, respectivamente. El Orlando City de Gallese cayó por 3-1, mientras que el Seattle Sounders fue eliminado por penale tras un empate a cero.

Callens, en busca de la consagración

Historia diferente vive el New York City de Alexander Callens, quien no solo pasó de ronda con su equipo, sino que anotó en el triunfo sobre el Atlanta United y ahora se enfrentará en semifinales de la Conferencia Oeste al New England Revolution, un reto bastante difícil.

Por parte del Portland Timbers de Andy Polo, logró clasificar a las semifinales de la Conferencia Este ganandole por 3-1 al Minnesota United. Sin embargo, el extremo peruano no es parte de los partidos, pues no fue inscrito.

La razón de su no inscripción es que se pensó que, tras su lesión, no jugaría el resto del año. Por ello, Polo deberá ver el progreso de su equipo desde fuera, que tendrá una dura prueba ante el Colorado Rapids.

