La Blanquirroja va por el segundo triunfo consecutivo. Perú vs. Estados Unidos EN VIVO | Fecha FIFA 2018 | Hoy, 16 de octubre de 2018 en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field de Connecticut, desde las 7:05 p.m. (hora de Perú, México y Colombia), la selección peruana juega su cuarto partido amistoso ante la selección de Estados Unidos como preparación para la próxima Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias Catar 2011. Para ver fútbol en vivo y en directo de este encuentro y más fútbol internacional puedes hacerlo a través de diferentes plataformas streaming y con la transmisión de Movistar Deportes (canal 3) y Latina (canal 2). En Norteamérica, puedes seguir la cobertura en directo en beIN Sports.

En vivo por Perú21 podrás seguir la antesala, minuto a minuto, estadísticas, resultados, goles, videos, fotos y entrevistas de los protagonistas del Perú vs. Estados Unidos en vivo por Fecha FIFA 2018 en Connecticut. Para ver fútbol en vivo y disfrutar el antes, durante y después del amistoso, es bueno saber los canales de transmisión en vivo por televisión e Internet. Además, los horarios en diferentes partes del mundo y la ubicación del estadio Pratt & Whitney Stadium para conocer más detalles del encuentro más atractivo de la semana.

La selección peruana disputa su cuarto partido amistoso ante Estados Unidos en Connecticut. (Foto: FPF) La selección peruana disputa su cuarto partido amistoso ante Estados Unidos en Connecticut. (Foto: FPF) FPF

Perú vs. Estados Unidos serán protagonistas de un partido atractivo en East Hartford contra una selección local que viene de perder 4-2 ante Colombia. Cuatro días después de golear a la bicampeona de Sudamérica en Miami (3-0), el equipo comandado por Ricardo Gareca confirmará su once titular en las próximas horas, para disputar su cuarto partido amistoso Fecha FIFA 2018 como preparación a la Copa América Brasil 2019.

Ricardo Gareca realizó una conferencia de prensa post partido ante Chile y resaltó el rendimiento de sus jugadores. “El equipo hizo un buen trabajo frente a Chile y estoy convencido de que seguiremos por el mismo camino”, comentó previo al Perú vs Estados Unidos. “Será un partido atractivo con dos equipos que van a luchar por la victoria sin escatimar esfuerzo en el campo”, agregó.

La selección peruana arrobó a Connecticut el domingo por la tarde y quedó listo para disputar su cuarto amistoso para sumar su segundo triunfo consecutivo en el nuevo proceso de Ricardo Gareca. Ante el compromiso, Perú volverá a reaparecer el próximo mes de noviembre para enfrentar a Ecuador y Costa en Lima.

El grupo de Ricardo Gareca se encuentra en buen momento y buscarán el segundo triunfo consecutivo ante Estados Unidos. (FPF) El grupo de Ricardo Gareca se encuentra en buen momento y buscarán el segundo triunfo consecutivo ante Estados Unidos. (FPF) FPF

Ricardo Gareca cuenta con tres jugadores que militan en la MLS: Ellos son Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps FC), Andy Polo (Portland Timbers) y Yoshimar Yotún (Orlando City SC).

Por otro lado, Estados Unidos viene de perder en casa por 4-2 ante Colombia y su técnico interino, Dave Sarachan, buscará reivindicar su imagen para que el equipo consiga el triunfo ante sus hinchas. "Puedes observar, ver equipos rivales y decirles a los jugadores lo que tienen que hacer, pero luego todo se reduce a tomar decisiones en el campo y eso es lo que no hicimos ante Colombia y tendremos que cambiar frente a Perú", analizó.

"Es por eso que disputamos este tipo de partidos, en los que mejoras los aspectos de la velocidad, la técnica y las acciones que se dan tanto en ataque como en defensa, sin que tengas que mostrar dudas", valoró Sarachan. "Estoy seguro que vamos a mejorar ante Perú ", finalizó.

PERÚ VS. ESTADOS UNIDOS: ALINEACIONES POSIBLES

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edinson Flores y Raúl Ruidíaz. Entrenador: Ricardo Gareca.





Estados Unidos: Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Matt Miazga, John Brooks, Antonee Robinson; Michael Bradley, Kelly Acosta; Timothy Weah, Julian Green, Kenny Saief; y Bobby Wood. Entrenador: Dave Sarachan.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE PERÚ

Perú viene de vencer 3-0 a Chile en Miami con doblete de Pedro Aquino. (Foto: AFP) Perú viene de vencer 3-0 a Chile en Miami con doblete de Pedro Aquino. (Foto: AFP) AFP

21/06/18: Francia 1-0 Perú – Mundial Rusia 2018

26/06/18: Australia 0-2 Perú – Mundial Rusia 2018

06/09/18: Holanda 2-1 Perú – Fecha FIFA

09/09/18: Alemania 2-1 Perú – Fecha FIFA

12/10/18: Perú 3-0 Chile – Fecha FIFA

ÚLTIMOS PARTIDOS DE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos cayó 4-2 ante Colombia en amistoso fecha FIFA: (Foto: AFP) Estados Unidos cayó 4-2 ante Colombia en amistoso fecha FIFA: (Foto: AFP) AFP

02/06/18: Irlanda 2-1 Estados Unidos – Fecha FIFA

09/06/18: Francia 1-1 Estados Unidos – Fecha FIFA

07/09/18: Estados Unidos 0-2 Brasil – Fecha FIFA

11/09/18: Estados Unidos 1-0 México – Fecha FIFA

11/10/18: Estados Unidos 2-4 Colombia – Fecha FIFA

PERÚ VS. ESTADOS UNIDOS: HISTORIAL DE PARTIDOS

04/06/89: Estados Unidos 3-0 Perú – Copa Marlboro

26/05/93: Estados Unidos 0-0 Perú – Amistoso Internacional

16/10/96: Perú 4-1 Estados Unidos – Amistoso Internacional

17/01/97: Estados Unidos 0-1 Perú – Copa USA

16/02/00: Estados Unidos 1-0 Perú – Copa de Oro CONCACAF

05/09/15: Estados Unidos 2-1 Perú – Amistoso Internacional

VER PERÚ VS. ESTADOS UNIDOS EN VIVO POR INTERNET

Pedro Aquino fue una de las principales figuras para el triunfo de Perú ante Chile en el partido amistoso Fecha FIFA. (Foto: FPF) Pedro Aquino fue una de las principales figuras para el triunfo de Perú ante Chile en el partido amistoso Fecha FIFA. (Foto: FPF) FPF

El Perú vs. Estados Unidos se puede ver en vivo online por señal abierta, canal pagado y por aplicación móvil. Como se recuerda, el amistoso Fecha FIFA 2018 se transmitirá por Movistar Deportes (canal 3) y Latina (canal 2). Por otro lado, si a esa hora no estará en casa o en un lugar que no hay televisión, puedes descargar la App de Latina , así como la de Movistar Deportes desde tu smartphone o tablet.

PERÚ VS. ESTADOS UNIDOS: HORARIOS EN EL MUNDO

España - 2:05 a.m. del 17 de octubre

Argentina - 9:05 p.m

Chile - 9:05 p.m

Uruguay - 9:05 p.m

Paraguay - 9:05 p.m

Venezuela - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:05 p.m

Colombia - 7:05 p.m

Perú - 7:05 p.m.

México - 7:05 p.m

Guatemala - 6:05 p.m

Estados Unidos - 8:05 p.m

EL PRATT & WHITNEY STADIUM EN GOOGLE MAPS

MÁS SOBRE EL PRATT & WHITNEY STADIUM

Rentschler Field será escenario del Perú vs. Estados Unidos en vivo por Fecha FIFA. El estadio está ubicado en East Hartford, Connecticut. Es el estadio de la Universidad de Connecticut y es utilizado para fútbol americano. Durante el 2010, los Hartford Colonials compitieron en la United Football League y cuenta con una capacidad de 40.642 personas.