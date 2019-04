Perú vs. Ecuador EN VIVO: ¿Cómo, cuándo y dónde VER EN DIRECTO el Sudamericano Sub 17?

Perú vs. Ecuador juegan este jueves 11 de abril desde las 9:10 pm. por la cuarta fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. El compromiso se juega en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde la selección peruana necesitará el apoyo de sus hinchas para conseguir tres puntos y seguir soñando por el Mundial Brasil Sub 17.

El partido será transmitido vía Movistar Deportes (canal 3) por cable y Latina (canal 2) por señal abierta en todo el país. Por otro lado, Perú21 seguirá el minuto a minuto del compromiso y toda la información del torneo internacional para no perderte los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas, tabla de posiciones y más datos.

La selección peruana viene de empatar con Argentina (0-0), perder con Chile (2-3) y Paraguay (0-2). Con estos resultados el equipo de Carlos Silvetri es penúltimo con 1 punto y este jueves buscará su primer triunfo en el Hexagonal Final con el objetivo de escalar posiciones y estar más cerca de la clasificación al Mundial de Brasil Sub 17.

Por otro lado, la selección de Ecuador sufrió una derrota por 4-1 ante Uruguay por la tercera fecha del torneo internacional. Con este resultado, el equipo Tricolor es último en la tabla de posiciones por diferencia de goles y también buscará una chance para aspirar por un cupo al próximo Mundial.

Tras la última derrota de la selección peruana en el Hexagonal Final, el técnico Carlos Silvestri habló en conferencia de prensa y valoró la entrega que tuvo el equipo. "El equipo entregó todo lo que tenía, nuestra intención es revertir la situación lo antes posible. Espero que en los dos partidos que quedan podamos conseguir un buen funcionamiento y resultado", manifestó el DT.

Horarios para ver el partido por Libertadores

México: 8:10 pm

Perú: 9:10 pm

Colombia: 9:10 pm

Ecuador: 9:10 pm

Venezuela: 10:10 pm

Bolivia: 10:10 pm

Argentina: 11:30 pm

Chile: 11:30 pm

Paraguay: 11:30 pm

Uruguay: 11:30 pm

Brasil: 12:30 am (11 de abril)

España: 3:30 am (11 de abril)



¿Cómo puedes ver el Perú vs. Ecuador por la Sub 17?

En Perú y Ecuador , Perú vs. Ecuador será televisado en vivo este jueves 11 de abril a las 21:10 horas por los canales Movistar Deportes / Latina (Perú), Gol TV / MACHDEPORTES (Ecuador) y a través también de Internet, YouTube y Facebook.

Argentina: TyC Sports y TyC Max

Bolivia: Bolivia TV y Cotas Cable Tv

Brasil: SporTV y Premiere

Chile: Canal 13

Colombia: Caracol HD2

Ecuador: Gol TV, MACHDEPORTES

Paraguay: RPC, Unicanal.

Uruguay: VTV Sports, VTV Max, VTV Max 2, VTV Max 3, VTV Max 4 y VTV Max 5 para la televisión (por cable) y teledoce.com/sudamericano sub-17 y Vera+ ambos por Internet.

Venezuela: La Tele Tuya