La Selección de Chile debutará este viernes contra Perú sin Arturo Vidal, quien tampoco jugará la Copa América por decisión de Ricardo Gareca. Por ello, el histórico rompió su silencio y estalló.

El popular ‘King Arturo’ conversó con los medios mapochos y se le vio muy furioso luego de no haber sido convocado al torneo de selecciones más importante del continente y arremetió contra el ‘Tigre’.

“Me da tristeza y rabia el no poder estar, porque no es algo futbolístico, sino una decisión del DT, que tiene el derecho de elegir a los jugadores que él cree que le van a servir”, confesó el volante de 37 años.

Como se recuerda, el exBayern Munich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y, actualmente, en el Colo-Colo de Chile, no fue seleccionado entre los 26 convocados de Ricardo Gareca para la Copa América.

“No sé si se habló mucho, pero sí, me hubiese encantado estar. No me tocó está vez, pero hay que apoyar desde afuera para que a la selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno”, sentenció el volante.

Además del refuerzo colo-colino, el histórico Gary Medel, reciente fichaje de Boca Juniors tampoco fue incluído en la nómina del ‘Tigre’ para defender a la roja en el Grupo A contra Perú, Argentina y Canadá.





Convocados de Chile (Copa América 2024)

Arqueros:

Claudio Bravo (Betis)

Gabriel Arias (Racing)

Brayan Cortés (Colo Colo)

Defensas:

Matías Catalán (Talleres)

Mauricio Isla (Independiente)

Gabriel Suazo (Toulouse)

Guillermo Maripán (Mónaco)

Paulo Díaz (River)

Igor Lichnovsky (América)

Benjamín Kuscevic (Fortaleza)

Thomas Galdames (Godoy Cruz)

Nicolás Fernández (Audax Italiano)

Mediocampistas:

Erick Pulgar (Flamengo)

Marcelino Núñez (Norwich City

Rodrigo Echeverría (Huracán)

César Pérez (Unión La Calera)

Diego Valdés (América)

Esteban Pávez (Colo Colo)

Delanteros:

Ben Brereton (Sheffield United)

Alexis Sánchez (Inter)

Eduardo Vargas (Atlético Mineiro)

Darío Osorio (Midtjylland)

Víctor Dávila (CSKA)

Marcos Bolados (Colo Colo)

Maximiliano Guerrero (U. de Chile)

Cristian Zavala (Colo Colo).





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: