Perú vs. Brasil: La historia de la llegada de Paolo Guerrero al Corinthians de Tite que les cambió la vida

Hablar de Paolo Guerrero y de Tite es hablar de dos historias de éxito que en 2012 cruzó sus caminos para hacerlos mejor a cada uno hasta llevarlos a sus respectivas selecciones. Este sábado, en el Perú vs. Brasil por la Copa América 2019 y en el Arena Corinthians, ambos se reencontrarán en la que alguna vez fue su casa, en la que coincidieron por pura casualidad.

Tite llegó en 2010 a Corinthians para reemplazar a Mano Menezes que era anunciado como entrenador de la selección de Brasil y que se llevó a trabajar a Granja Comary, sede de entrenamiento de la Canarinha, a Fabio Carille, actual entrenador del Timao. Estos últimos personajes fueron cruciales en la llegada de Paolo Guerrero.

Con Menezes y Carille, Brasil disputó la Copa América Argentina 2011, donde quedaron eliminados en cuartos de final, y en la que apareció una selección peruana sorprendente que tuvo en Paolo Guerrero como goleador del torneo continental. Sin querer, tomaron nota de su nombre, por si en algún momento volvían a dirigir a un equipo.

Pero la libreta de Carille tuvo que abrirse aún cuando él estaba en la selección de Brasil: en 2012, Corinthians necesitaban un delantero que pueda reemplazar a Liedson y fue el hoy entrenador del Timao que soltó el nombre del peruano que en ese entonces jugaba en Hamburgo de la Bundesliga y buscaba un cambio radical en su carrera. Y vaya que así fue.

Tite vio los videos de Paolo Guerrero, sus allegados llamaron a todos lados, incluso a diarios peruanos para saber qué opinión tenían del 'Depredador'. Todo coincidió y en julio del 2012 el cuadro alemán y el de Brasil anunciaban el acuerdo de traspaso por el peruano.

Lo que vino después es historia conocida: Paolo Guerrero y Tite, juntos en Corinthians, se consagraron campeones del Mundial de Clubes 2012 y la Recopa Sudamericana al año siguiente. El peruano relanzó su carrera hasta convertirse en el goleador histórico de la bicolor y el entrenador tras su segunda experiencia en el Timao (2015-16) tomó la selección de Brasil.

Estos personajes que se conocieron personalmente en Parque Sao Jorge (sede de entrenamiento del Timao), luego del anuncio del fichaje del peruano, se vuelven a ver las caras en el Arena Corinthians pero para enfrentarse en el Perú vs. Brasil por la Copa América. Y el técnico ya lo dijo: "a mi no me gustaría enfrentarlo".

