Perú vs. Brasil | Dani Alves respondió tras polémico tuit de anoche: "No soy estúpido"

En vez de aclararlo sembró más dudas. El capitán de la selección de Brasil, Dani Alves , levantó la polémica anoche tras la goleada 3-0 de Perú vs. Chile, pues hizo un comentario que muchos hinchas blanquirrojos lo calificaron de "soberbio e irrespetuoso".

En su cuenta de Twitter, Dani Alves escribió: "Ya está", como haciendo referencia a que Perú era "pan comido" porque en cuartos de final nos golearon 5-0, pero ahora respondió a una página peruana llamada Los Bichos TV.

"¡Tranqui, ‘causa’! Dani Alves tuvo un peculiar tweet tras la victoria peruana. ¿Será que el capitán ya da por aludida una victoria brasileña el domingo?", cuestionó Los Bichos TV en su cuenta de Instagram.

Dani Alves no dudó en responder así: "Estaba hablando de Argentina. No soy estúpido", acompañado con un emoticón de una carita sacando la lengua.

Dani Alves dice que tuit fue para Argentina. (Los Bichos TV) Dani Alves dice que tuit fue para Argentina. (Los Bichos TV)

Esta publicación no fue suficiente para los hinchas peruanos, pues en la cronología no concuerda. El partido de Brasil vs. Argentina se jugó el último miércoles y fue con un 2-0 que el primero pasó a la final, pero el tuit se publicó al finalizar el partido Perú vs. Chile.

Saque, usted, sus propias conclusiones.