Casemiro lanza advertencia por la final Brasil vs. Perú: "Una final se gana como sea"

La selección brasileña se prepara en Río de Janeiro para el duelo final de la Copa América 2019 contra Perú y no le quieren dar ningún espacio en la cancha, ya que la 'Blanquirroja' se ganó el respeto por llegar con méritos a estas instancias del campeonato.

"Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea", aseguró el mediocampista Casemiro.

El volante del Real Madrid aseguró que la experiencia del equipo estará a la altura de una final, con respeto por el rival. " Si la selección peruana llegó hasta aquí es porque tiene sus méritos y hay que respetar eso. Ellos eliminaron dos grandes selecciones: Uruguay y Chile", agregó.

Con respecto a la goleada de Brasil 5-0 ante Perú en la fase de grupo, Casemiro mencionó que esta vez será diferente, ya que es una final.

"Es una final, no vamos a esperar una goleada, ojalá que se dé, pero sabemos que no será así, será duro, ellos se están preparando bien para la gran final. Ellos quieren vencer la competencia como sea, penales, prórroga, y nosotros también queremos vencer, jugar bien, hacer goles y ser campeones", puntualizó.

