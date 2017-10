Toda Argentina esperaba que su selección ganara el encuentro contra la selección peruana. Sin embargo, la bicolor impidió toda intención de triunfo de Lionel Messi y la de sus compañeros.

La desazón tras el empate, no solo se reflejó en los hinchas, sino también, en los mismos relatores que al momento de narrar el encuentro, no pudieron contener su enojo tras ver cómo la albiceleste no podía ganar.

Uno de ellos fue Daniel Mollo, un conductor radial que dijo de todo mientras relataba. "Acaba de empatar Argentina contra Perú y ahora está fuera del Mundial", dijo tras el pitazo final.

Sin embargo, minutos previos de que acabe el encuentro, realizó una elevada lluvia de críticas a los once jugadores de Jorge Sampaoli. Su narración fue grabada y se ha convertido en un video viral en YouTube. Míralo ahora: