"Yo sigo pensando que Argentina va a quedar fuera del Mundial de Rusia", con esta frase, un periodista argentino confía en una posible victoria de la selección peruana sobre su país.

Como se sabe, ambas selecciones se juegan el todo por el todo por el pase al Mundial de Rusia 2018 en esta última fecha doble que se desarrollará el 5 y el 10 de octubre.

Para Marcelo Grandio, el conjunto argentino "viene haciendo las cosas mal desde hace 2 o 3 años" y por ello, su incertidumbre es grande a la hora de pronosticar si los dirigidos de Jorge Sampaoli pisarán o no Moscú.

"Para mí no vamos al Mundial. Mis hijos me están diciendo de todo. Confío en que Perú ganará el partido. Yo confío en mi objetividad. Este equipo peruano es muy complicado y tiene dos o tres jugadores importantes. Miren a Paolo Guerrero. No es fácil la parada (encuentro)", señaló Grandio.

Para sentar más su posición, el periodista deportivo apostó una cena con su compañero de prensa Martin Liberman quien sí confía en que Argentina clasificará al Mundial de Rusia.

Mira el siguiente video a partir del minuto 5 para que puedas ver estas declaraciones: