Perú vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | Ver fútbol en vivo online es una de las opciones más buscadas para los amantes del deporte rey, sobretodo en esta semana que Perú vs. Ecuador vuelven a cruzarse en un amistoso FIFA 2018 que se jugará el jueves 15 de noviembre desde las 8:30 pm. (en Perú, Colombia y Ecuador) y 10:30 pm. (en Argentina, y Chile) por la transmisión de Latina (canal 2) y Movistar Deportes (canal 3) EN DIRECTO, para no perderte ningún detalle del encuentro como preparación para la Copa América Brasil 2019 y las próximas Eliminatorias Qatar 2022. Además, el partido en directo puedes seguir vía streaming por aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación. Perú21 te traerá la mayor información del antes, durante y después del partido en la nueva era Gareca.

Para el Perú vs. Ecuador y Perú vs. Costa Rica, Ricardo Gareca convocó a Pedro Gallese, Patricio Álvarez, José Carvallo; Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Luis Advíncula, Aldo Corzo; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Alexis Arias, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Cristian Benavente; Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna y Jefferson Farfán. Cabe mencionar que Alexi Arias sufrió una lesión y en su reemplazó ingresó Nilson Loyola.

La última vez que se enfrentaron Perú ganó 2-1 a Ecuador en Quito con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado. (Foto: Getty) La última vez que se enfrentaron Perú ganó 2-1 a Ecuador en Quito con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado. (Foto: Getty) Getty Images

LOS ÚLTIMOS 10 PARTIDOS ENTRE PERÚ VS. ECUADOR

03/06/2007: Perú 2-1 Ecuador en Madrid (partido amistoso)

06/06/2007: Ecuador 2-0 Perú en Barcelona (partido amistoso)

21/11/2007: Ecuador 5-1 Perú en Quito (Eliminatorias Sudáfrica 2010)

7/06/2009: Perú 1-2 Ecuador en Lima (Eliminatorias Sudáfrica 2010)

29/03/2011: Ecuador 0-0 Perú en La Haya (partido amistoso)

15/11/2011: Ecuador 2-0 Perú en Quito (Eliminatorias Brasil 2014)

07/06/2013: Perú1-0 Ecuador en Lima (Eliminatorias Brasil 2014)

08/06/2016: Ecuador 2-2 Perú en Glendale (Copa América 2016)

06/09/2016: Perú 2-1 Ecuador en Lima (Eliminatorias Rusia 2018)

05/09/2017: Ecuador 1-2 Perú en Quito (Eliminatorias Rusia 2018)

¿DÓNDE VER PERÚ VS. ECUADOR EN VIVO ONLINE?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, Perú vs. Ecuador juegan el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido EN DIRECTO por Latina y Movistar Deportes; sin embargo, ambos canales de señal abierta y pagado, respectivamente, cuenta con sus aplicaciones móviles que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

HORA Y FECHA PARA VER PERÚ VS. ECUADOR EN VIVO

Argentina: 10:30 pm.

Uruguay: 10:30 pm.

Paraguay: 10:30 pm.

Ecuador: 8:30 pm.

Colombia: 8:30 pm.

Brasil: 1:30 am. (16 de noviembre)

Chile: 10:30 pm.

Venezuela: 9:30 pm.

Bolivia: 9:30 pm.

Perú: 8:30 pm.

México: 7:30 pm.

España: 2:30 am. (16 de noviembre)

Italia: 2:30 am. (16 de noviembre)

Alemania: 2:30 am. (16 de noviembre)

PERÚ VS. ECUADOR EN VIVO Y EN DIRECTO POR TV

Argentina: DirecTV Sports Deportes, GolTV Latinoamérica, DirecTV Sports Argentina.

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: DirecTV Sports Chile, GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes

Colombia: GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Colombia

Costa Rica: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes, DirecTV Sport Ecuador, Canal del Fútbol

México: GolTV Latinoamérica

Perú: DirecTV Play deportes, GolTV Latinoamérica, DirecTV Sports Perú

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DirecTV Play Deportes, GolTV Latinoamérica

Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DirecTV Play Deportes, GolTV Latinoamérica

CONOCE EL NACIONAL DE LIMA EN GOOGLE MAPS