Manchester City competirá este domingo contra el West Ham United y, por ello, el entrenador ‘Citizen’ brindó rueda de prensa. Pep Guardiola consideró que el calendario no permite descansar, además, se refirió a Raheem Sterling y respondió una duda sobre la Copa Libertadores.

“Con este calendario tan loco no hay tiempo para descansar. Los ingleses que jugaron la final de la Eurocopa tuvieron dos o tres semanas y volvieron para jugar la Community Shield. No podéis imaginaros lo difícil que es para los jugadores jugar cada tres días”, sostuvo Guardiola.

Asimismo agregó que la situación termina siendo “extenuante”. Guardiola también habló de la formación de su equipo y de cómo están lidiando con el hecho de que en muchos partidos juegan sin un ‘nueve’ puro.

“Podemos jugar bien con delantero. A veces necesitamos delanteros que bajen a por el balón. No podemos negar que jugar con un delantero como Bernardo Silva nos da confianza. Nosotros atacamos con los extremos abiertos, es una cosa que siempre he hecho así. Hay otros equipos que atacan con los laterales abiertos. Me gusta cuando los jugadores toman decisiones por su instinto. No soy un entrenador que dice que siempre estén en una posición”, aclaró Pep.

Sobre Raheem Sterling

Pep Guardiola mantiene su confianza en Sterling: “Muchos goles y muchas asistencias, ha sido decisivo en los últimos años. Los goles dan mucha confianza a estos futbolistas. Sabe que todavía puede mejorar, esto es un primer paso para que vuelva a su mejor nivel. Su actitud siempre ha sido buena. Lo importante es que los momentos bajos no sean muy bajos”.

Sobre la final de Conmebol Libertadores

El entrenador catalán admitió que no está atento al fútbol sudamericano, sin embargo, destaca lo “grande que es”: “Tenemos muchos partidos en Europa, a veces no prestamos atención porque es muy tarde y nuestro trabajo es muy exigente. Si la final se jugara en un parón de selecciones, iría a ver la final de la Libertadores”.