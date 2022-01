Los hinchas del fútbol se mostraron muy preocupados al leer que distintos medios señalaban que la salud de Edson Arantes do Nascimento o, más conocido como Pelé, estaba deteriorada. Este rumor surgió luego que la leyenda brasileña asistiera al hospital Albert Einstein de Sao Paulo hace algunos días.

Sin embargo, Infobae mencionó que se comunicó con personas cercanas al tres veces campeón del mundo quienes informaron que se encuentra estable. El exdelantero de Santos solo llegó al nosocomio para someterse a un tratamiento en el que los doctores no le detectaron más tumores.

El entorno del exfutbolista de 81 años declaró para el mencionado medio de comunicación que ‘O’Rei’ reposa en su casa. Además, se sometió a una nueva sesión de quimioterapia por el tumor de colon, el cual se le detectó y fue extirpado en septiembre pasado.

De la misma manera, Infobae accedió al parte médico de Pelé el cual señalaba que “el paciente fue dado de alta este jueves (20) y se encuentra en condiciones clínicas estables”. Dicho boletín era firmado por Fabio Nasri (geriatra y endocrinólogo), Rene Gansl (oncólogo) y Miguel Cendoroglo Neto (director-Superintendente de Servicios Médicos y Hospitalarios).

Pelé felicitó a Cristiano Ronaldo

Hace algunos días, Pelé estuvo observando la premiación de The Best de la FIFA en la que Alexia Putellas y el polaco Robert Lewandowski obtuvieron el galardón a mejor jugadora y jugador, respectivamente. Edson Arantes do Nascimento felicitó a ambos por el logro obtenido y también le dedicó unas palabras Cristiano Ronaldo por romper una marca de goles en selecciones.

“Es una satisfacción muy grande estar aquí en Brasil, en la ciudad de Santos, para felicitarte por todo lo que has hecho por el deporte, por el fútbol, principalmente”, afirmó el exdelantero brasileño en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Y en todo este tiempo que nos hemos cruzado por el mundo no tuve la oportunidad de abrazarlo personalmente porque no paramos, pero aquí va, de todo corazón, mis felicitaciones y espero que algún día de estos podamos vernos y pueda abrazarte personalmente”, completó el triple campeón mundial con la Selección de Brasil.