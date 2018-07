El entrenador argentino Pedro Troglio , ex DT de Universitario de Deportes , no ocultó su molestia por las críticas de destacados exseleccionados de su país, quienes no tuvieron piedad con la Albiceleste y su participación en el Mundial Rusia 2018.

"Detesto escuchar a los ex jugadores cuando nos ponemos grandes, hablar de que las épocas pasadas siempre fueron mejores. Nosotros en Italia tuvimos un poquito de todo. Se alinearon todos los planetas. Se metió mucha voluntad, mucha garra, y por momentos también tuvimos suerte. Me indigna. No quise salir nunca durante el Mundial porque vi un recorrido de exjugadores, que nos ponemos viejos y hablamos boludeces. Cuando fuimos jugadores, a mí no me gustaba que los exjugadores de ese momento estuvieran matándome. Y me indignó eso porque los que jugamos al fútbol sabemos que lo que le pasó a la selección podía pasar", soltó Pedro Troglio en diálogo con TyC Sports.

En otro momento, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata lamentó la gran brecha económica que existe en el fútbol argentino entre los grandes y los chicos.

"En cuanto a la realidad económica, a los clubes que venimos de abajo nos cuesta mucho más. La ecuación es clara, los equipos grandes vienen a buscar nuestras figuras para llevarlos de suplentes. Esa es la gran diferencia con los de arriba. Tenemos que sumar un montón de puntos para estar tranquilos, para olvidarnos de la incomodidad en la que nos toca estar. Así que el primer objetivo es tratar de sumar lo más que podamos para estar más tranquilos", expresó.

"Me estaba ilusionando mucho con lo que se viene, hasta ayer, que se conoció la posible salida de Alemán. A tres días de la Copa Argentina, hoy ya no entrenó y hay grandes posibilidades de que se vaya a Arabia. Así que ahora tenemos que salir a buscar jugadores para tener un plantel más competitivo. Martín Arias, que para nosotros es un arquero vital, ayer estaba por irse a Independiente para ser suplente de Campaña. Ahí está la diferencia contra los que tenemos que ir a pelear. A la larga, los grandes siempre te sacan una luz de ventaja" concluyó.