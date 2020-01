Pedro Gallese fue anunciado oficialmente este viernes como nuevo jugador de Orlando City de la MLS. La presentación del peruano se hizo por todo lo alto en redes sociales, donde también el club publicó un especial video con las mejores atajadas del ‘Pulpo’.

“Sólo mira. Verás de dónde viene el apodo”, fue el mensaje que apareció en la cuenta de Twitter de Orlando City, para explicar las razones del sobrenombre del futbolista de 29 años. En las imágenes figuran las notables intervenciones de Pedro Gallese en la selección peruana.

Horas antes del anuncio, Orlando City ya había jugado con el apodo de Pedro Gallese, con un material audiovisual, en el que se observó un pulpo paseando por los alrededores del club. “El Pulpo está en la zona", fue la misteriosa leyenda.

La bienvenida a Pedro Gallese

"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Pedro a nuestras filas. Es un portero probado tanto a nivel de club como internacional con experiencia en la Copa Mundial en su currículum ”, dijo el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol de Orlando City, Luiz Muzzi.

“Su historial habla por sí mismo y estamos encantados de agregar su presencia a nuestra equipo antes de esta temporada”, agregó el directivo sobre el exintegrante de Alianza Lima.

Orlando City, asimismo, dio a conocer que la llegada de Pedro Gallese se da bajo los términos de una transferencia permanente, con el dinero que le da la MLS anualmente a los equipos, denominado Fondos de Adjudicación Específicos o Targeted Allocation Money (TAM).

El exportero de ALianza Lima reconoció que el cuadro blanquiazul hizo un gran esfuerzo por retenerlo para esta temporada, pero él ya había decidido emigrar y ahora que ya fichó por el cuadro púrpura “espero hacer mi historia aquí”.

“De Alianza Lima me voy con la cabeza arriba, lastimosamente no se pudo ganar el título, pero me voy habiendo cumplido uno de mis sueños”, dijo el portero que sobre la oferta que le hizo el club blanquiazul dijo que “hicieron un gran esfuerzo, de verdad, increíble, porque me dieron un gran valor como arquero en el equipo”.

Las recomendaciones de Yoshimar Yotun y Carlos Ascues, exjugadores de Orlando City fueron fundamentales para que Pedro Gallese decida jugar en los ‘Leones’, pero hay otro detalle que lo motivó a llegar a la MLS: el nivel de los delanteros a los que enfrentará. “Cuando me dijeron que había la posibilidad de ir a Orlando comencé a ver a los delanteros de equipos contrarios y eso me va a servir de mucho porque aquí vienen delanteros con gran nivel, delanteros top, para ganar experiencia y seguir creciendo como arquero”, finalizó.