La selección peruana logró superar por la mínima diferencia a Nueva Zelanda, en el último partido de preparación antes del repechaje al Mundial Qatar 2022. Tras el encuentro desarrollado en Barcelona, Pedro Gallese hizo un análisis de la actuación de la ‘Blanquirroja’ y se refirió al crucial choque que se avecina.

“Nos toca jugar este partido del repechaje con la mayoría ya habiendo disputado uno. Nos toma como futbolistas bastante maduros, que tienen varios partidos encima, así que no es algo nuevo para nosotros. No es como en la Eliminatoria pasada, que era algo novedoso y había presión, porque Perú no clasificaba hace mucho tiempo”, explicó el portero en conferencia de prensa.

“Hoy, creo que es diferente. La presión existe, pero la sabemos manejar y vamos a afrontar este partido como si fuera el último de nuestras vidas. He revisado cosas del rival, aunque recién viendo el partido (Australia vs. Emiratos Árabes) determinaremos cómo juegan, cómo patean, cómo van al córner y otros detalles”, agregó.

De la misma forma, Gallese resaltó el poder colectivo del combinado nacional: “Tengo contacto con referentes (del pasado), he aprendido mucho de ellos, y también tengo el apoyo de mis compañeros, que también son referentes en el equipo. Creo que este grupo se caracteriza porque hay muchos líderes y todos quieren empujar para adelante. Somos abiertos, fuertes y unidos, lo cual se demostró en este cotejo”.

Además, el guardameta hizo un reconocimiento especial al aliento que recibieron en España. “Antes del salir al campo, conversamos que había venido mucha gente para apoyarnos, que debíamos darles una alegría, jugar bien, demostrar por qué nos ganamos un cupo para pelear por ir al Mundial. Agradecemos el apoyo, antes y durante el encuentro, cuando vamos a entrenar, en todo momento”, manifestó el guardameta.

Finalmente, Pedro Gallese aseguró que la selección peruana está lista para lo que viene, con su idea de juego y experiencia. “Este equipo está preparado para todo, para tomar la iniciativa, para defender cuando toque. Todos estos meses hemos pensado en este partido, que es bastante importante para nosotros, y nos preparamos bien”, sentenció el arquero.