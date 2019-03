Pedro Aquino , jugador peruano del León mexicano, anunció este viernes que a fines de mayo, o antes, podría estar de regreso a las canchas, luego de ser operado por una osteopatía dinámica de pubis.

"A fines de mayo volvería, pero sería antes si me enfoco en mi recuperación. Los médicos me han dicho que en cinco u ocho meses demoraría mi recuperación", comentó Aquino a Capital Deportes.

Cinco u ocho meses contando desde enero, por ello la 'Roca' anhela estar listo y ser llamado para integrar la lista final de Ricardo Gareca de cara a la Copa América Brasil 2018 que arranca el 14 de junio.

"No me quiero apurar. Me gustaría estar bien para apoyar a mi equipo y la selección. Sería lindo jugar la Copa América, pues sería mi primera vez. Tengo el apoyo de mi familia para superar este momento", expresó.

El volante peruano de 23 años se lesionó durante un partido del León frente al Querétaro, a fines de enero.