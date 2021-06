Se ha vuelto uno de los futbolistas más vistosos de España y, es que Pedri, con solo 18 años, es titular dentro del Barcelona en LaLiga Santander y la Selección de España en la Eurocopa 2021. Por su estilo de juego, en su país lo comparan con Andrés Iniesta, pero el joven jugador - en declaraciones para Mundo Deportivo - consideró que él tiene que hacer su propia carrera, sin comparaciones.

El volante azulgrana consideró que el estilo de Iniesta no se parece al suyo: “Yo me veo jugar y pienso que no porque Iniesta es mi referente y es muy diferente su juego al mío. Para mí, hacía cosas que yo no puedo hacer”.

“Es un fuera de serie. Es bueno que te comparen con esa gente, pero yo tengo que ser Pedri y hacer mi carrera”, consideró el seleccionado español.

Luis Enrique decidió darle la confianza a Pedri González en el debut de ‘La Roja’ ante Suecia. Una titularidad que, si bien fue sorpresa para el volante del Barca, decidió tomarlo como un gran reto.

“Vine aquí pensando que ojalá pudiese disputar algún minuto en la Eurocopa y tener la oportunidad, cuando me vi titular, pensé que tenía que hacer un gran partido y trabajar para el equipo como me había pedido el míster”, sostuvo Pedri.

Apoyo a Ronald Koeman

“A Koeman le tengo que estar muy agradecido. Ha apostado mucho por mí y me ha dado mucha confianza. Que se quede es una buena noticia”, aseguró el volante azulgrana.

Golden Boy

Tutto Sport presentó la lista de los nominados al premio de mejor jugador menor de 21 años. Junto a Pedri González, se encuentran los españoles Ilaix Moriba, Eric García, Miguel Gutiérrez, Germán Valera, Ander Barrenetxea, Adrián Bernabé, Bryan Gil y Yeremy Pino .