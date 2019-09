Paraguay vs. Japón juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este jueves 5 de setiembre en amistoso internacional fecha FIFA en el Kashima Soccer Stadium de Japón desde las 5:30 am. (hora peruana) y con transmisión de La Tele Paraguay y NTV de Japón. No te pierdas el minuto a minuto, incidencias, estadísticas, resumen, goles y video de este choque de preparación para las Eliminatorias Qatar 2022

Las selecciones de Paraguay y Japón se enfrentarán este jueves en un partido amistoso, en la ciudad de Kashima, en ambos casos con vistas a su preparación para las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, en un encuentro que servirá para poner a prueba nuevos jugadores y nuevas estrategias.

Paragauy vs. Japón | Amistoso internacional FIFA | horarios en el mundo

Paraguay 6:30 am. | La Tele Paraguay Perú 5:30 am. | México 5:30 am. | Ecuador 5:30 am. | Colombia 5:30 am. | Bolivia 6:30 am. | Chile 6:30 am. | Venezuela 6:30 am. | Brasil 7:30 am. | Argentina 7:30 am. | Uruguay 7:30 am. | España 12:30 pm. | Japón 7:30 am. |

Paraguay llega a este encuentro en el inicio de una gira asiática que posteriormente le llevará a Jordania para disputar otro amistoso con esa selección árabe el próximo 10 de septiembre.

El de este jueves será el primer partido de la Albirroja después de quedar eliminada de la Copa América en cuartos de final tras perder por penaltis frente a Brasil, la selección anfitriona y que al final se adjudicó el campeonato.

El seleccionador del equipo guaraní, el argentino Eduardo Berizzo, afirmó este miércoles que el encuentro de mañana será "muy importante" y "una buena prueba" con vistas a la preparación de la selección paraguaya ante el Mundial de Catar.

Berizzo lamentó que hayan tenido poco tiempo para ajustarse al cambio horario, aunque dijo que el equipo hará "todo el esfuerzo" apoyándose con jugadores de la sub-23 que participaron en la reciente Copa América.

Los jugadores de la selección paraguaya, que han llegado a Tokio en distintos grupos en los últimos días, tuvieron una primera práctica este martes, en un complejo deportivo de la capital nipona, y hoy mismo realizaron otro entrenamiento en el estadio donde se disputará el partido.

Por su parte, los "Samuráis azules" de Japón, vuelven a enfrentarse en un amistoso con un conjunto latinoamericano después de disputar en lo que va de año otros encuentros con las selecciones de Colombia, Bolivia y El Salvador, y tras participar como país invitado en la reciente Copa América de Brasil.

El entrenador nipón, Hajime Moriyasu, confía en que el encuentro con los guaraníes permita a su equipo prepararse para un "buen comienzo" en las clasificaciones para el Mundial.

Este será el último partido de los jugadores nipones antes de disputar su primer encuentro para la clasificación del Mundial de Catar, contra Myanmar (Birmania), el 10 de septiembre.

