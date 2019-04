Paraguay vs. Ecuador EN VIVO por el hexagonal del Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes

Paraguay vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Paraguay vs. Ecuador, este viernes 05 de abril, por la segunda jornada del hexagonal del Sudamericano Sub 17 , en el estadio de la Universidad San Marcos, desde las 4:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD.

Paraguay y Ecuador afrontan su segundo partido del hexagonal buscando una victoria que los meta en la pelea por uno de los 4 cupos al mundial de la categoría en Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

La selección paraguaya, que dirige Gustavo Morínigo y que avanzó a esta etapa del torneo como segunda del grupo B, igualó en la primera fecha frente a Uruguay (2-2).

En tanto, el combinado de Ecuador cayó por la mínima diferencia ante una Chile que va de menos a más y que es, de momento, la líder del hexagonal.

Después del Paraguay vs. Ecuador, se disputará el choque entre Uruguay vs. Argentina (18:50 horas), mientras que Perú cierra la jornada contra Chile (21:10).

Paraguay vs. Ecuador - horarios en el mundo

15:30 horas en México

16:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:30 horas en Venezuela, Bolivia

18:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

22:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

00:30 horas del sábado en Catar y Arabia Saudita

05:30 horas del sábado en China

06:30 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Paraguay vs. Ecuador - alineaciones probables

Paraguay : Antonio González, Ulises González, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Wilder Viera, Fabrizio Peralta, Orlando Colmán, Junior Noguera, Diego Duarte, Fernando Presentado.



Ecuador: Joan Lopéz, Jordan Morán, Piero Hincapié, Roberto Cabezas, Hansell Delgado, Jeremy Farfán, Patrickson Delgado, Erick Pluas, John Mercado, Johan Mina, Adrián Mejía.