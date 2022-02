Las matemáticas son complicadas y duras, más aún en eliminatorias y suma una nueva víctima. Paraguay quedó eliminada matemáticamente en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 luego de ser goleado por la puntera Brasil por un rotundo 4-0.

La selección guaraní no solo no ha ganado un solo partido en eliminatorias hace 7 encuentros, sino que no ha marcado en esos 7 partidos, sino que ha recibido 12 tantos en contra. Unas cifras muy dolorosas.

Con apenas 13 puntos, Paraguay es la segunda selección eliminada, sumándose a Venezuela. El elenco guaraní solo logró dos triunfos, precisamente ante Venezuela tanto de local como de visita, luego de ello, no pudo sumar más que empates.

Ojo, hay que tener en cuenta que Paraguay puede ser juez en las últimas fechas de las eliminatorias, pues enfrentará en Asunción a Ecuador y de visita a Perú, dos selecciones que aún se juegan su cupo a Qatar.

Por otro lado, Bolivia tiene que esperar al resultado entre Perú y Ecuador, pues en caso la selección peruana sume tres puntos, quedaría totalmente fuera del alcance de los bolivianos, y sería matemáticamente imposible que logre llegar al menos al cupo de repesca.

Y es que luego de caer en casa ante Chile, selección a la cual le ha dado vida, por 2-3, Bolivia complicó mucho sus chances de llegar a posición de repeca siquiera. por lo que tiene que esperar.

Paraguay y Colombia se unieron además a una racha negativa de 7 encuentros sin anotar, algo que no sucedía desde que Venezuela pasó por la misma racha entre los años 1997 y 2000.

VIDEO RECOMENDADO:

El presidente Pedro Castillo tomó juramento a su nuevo gabinete ministerial en Palacio de Gobierno. El mandatario dio a conocer a Héctor Valer Pinto como el tercer presidente del Consejo de Ministros a seis meses de su gobierno. Conversamos con Joaquín Rey.